Під вікнами Офісу президента з'явиться багатоповерхівка

Верховна рада віддала земельну ділянку під вікнами Офісу президента під забудову 15-поверхівкою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на рішення Господарського суду Києва.

Договір уклали з ТОВ "Комфорт Буд Інвест". Згідно з ним, адміністративну будівлю на вулиці Шовковичній, 12-Б, мають реконструювати під багатоповерхівку.

За даними порталу YouControl, бенефіціарами компанії є Олег Новаковський і Віталій Поенко. Фірма також пов'язана із забудовником Андрієм Вавришом. Раніше Новаковський працював у Нацбанку, очолював департамент супроводу кредитів. Звільнився звідти 1 липня, пропрацювавши на посаді 6 років.

Договір уклали за результатами аукціону, який провели 30 грудня 2020 року. Його результати в суді оскаржує приватна фірма "М-ЕКО".

За словами члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка, заявки на участь в аукціоні пайової участі приймали з 18:00 29 грудня 2020 року до 14:50 30 грудня 2020-го. Сам же конкурс було призначило на 15:00 того ж 30 грудня 2020 року.

Як повідомлялось, спочатку реконструкція передбачала її збільшення до 5-9 поверхів, це відповідає чинному Генплану, який встановлює обмеження по висоті не вище 27 метрів (9 поверхів) для забудови в Центральній планувальній зоні столиці, куди входить вулиця Шовковична.

Водночас за даними Лещенка, грудневий договір передбачає щонайменше 15 поверхів.