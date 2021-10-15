ru ua
Пт, 15 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Під вікнами Офісу президента з'явиться багатоповерхівка

Новость на русском →
П'ятниця 15 жовтня 2021 09:27
Під вікнами Офісу президента з'явиться багатоповерхівка Фото: під вікнами Офісу президента з'явиться багатоповерхівка на 15 поверхів (facebook.com/leshchenko.ukraine)
Автор: Наталія Гурковська

Верховна рада віддала земельну ділянку під вікнами Офісу президента під забудову 15-поверхівкою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на рішення Господарського суду Києва.

Договір уклали з ТОВ "Комфорт Буд Інвест". Згідно з ним, адміністративну будівлю на вулиці Шовковичній, 12-Б, мають реконструювати під багатоповерхівку.

За даними порталу YouControl, бенефіціарами компанії є Олег Новаковський і Віталій Поенко. Фірма також пов'язана із забудовником Андрієм Вавришом. Раніше Новаковський працював у Нацбанку, очолював департамент супроводу кредитів. Звільнився звідти 1 липня, пропрацювавши на посаді 6 років.

Під вікнами Офісу президента з'явиться багатоповерхівка

Договір уклали за результатами аукціону, який провели 30 грудня 2020 року. Його результати в суді оскаржує приватна фірма "М-ЕКО".

За словами члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка, заявки на участь в аукціоні пайової участі приймали з 18:00 29 грудня 2020 року до 14:50 30 грудня 2020-го. Сам же конкурс було призначило на 15:00 того ж 30 грудня 2020 року.

Як повідомлялось, спочатку реконструкція передбачала її збільшення до 5-9 поверхів, це відповідає чинному Генплану, який встановлює обмеження по висоті не вище 27 метрів (9 поверхів) для забудови в Центральній планувальній зоні столиці, куди входить вулиця Шовковична.

Водночас за даними Лещенка, грудневий договір передбачає щонайменше 15 поверхів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Офіс президента
Точки зору
Назар Бенч
Сталий розвиток міст: як це працює і навіщо потрібно Києву
Назар Бенч
власник інвестиційно-будівельної компанії "Фенікс Груп"
Вікторія Берещак
Альтернатива квартирам: як апартаменти завойовують місце в сегменті прибуткової нерухомості
Вікторія Берещак
оглядач ринку нерухомості
Володимир Копоть
Як продати квартиру, якої ще немає: юридичні нюанси оформлення відступлення права вимоги
Володимир Копоть
юрист, співзасновник і керівник сервісу Monitor.Estate
Володимир Шалаєв
Вторинний ринок житла у регіонах: ми на порозі цінової стабільності
Володимир Шалаєв
керуючий партнер/генеральний директор групи компаній "Увекон"
Всі точки зору