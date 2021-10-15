Под окнами Офиса президента появится многоэтажка

Верховная рада отдала земельный участок под окнами Офиса президента под застройку 15-этажки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на решение Хозяйственного суда Киева.

Договор заключили с ООО "Комфорт Строй Инвест". Согласно ему, административное здание на улице Шелковичной, 12-Б, должны реконструировать под многоэтажку.

По данным портала YouControl, бенефициарами компании являются Олег Новаковский и Виталий Поенко. Фирма также связана с застройщиком Андреем Вавришем. Ранее Новаковский работал в Нацбанке, возглавлял департамент сопровождения кредитов. Уволился оттуда 1 июля, проработав на должности 6 лет.

Договор заключили по результатам аукциона, который провели 30 декабря 2020 года. Его результаты в суде оспаривает частная фирма "М-ЭКО".

По словам члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко, заявки на участие в аукционе долевого участия принимали с 18:00 29 декабря 2020 года в 14:50 30 декабря 2020-го. Сам конкурс біл назначен на 15:00 того же 30 декабря 2020.

Как сообщалось, сначала реконструкция предусматривала ее увеличение до 5-9 этажей, это соответствует действующему Генплану, который устанавливает ограничения по высоте не выше 27 метров (9 этажей) для застройки в Центральной планировочной зоне столицы, куда входит улица Шелковичная.

В то же время, по данным Лещенко, декабрьский договор предусматривает не менее 15 этажей.