Нові реалії: як Ковід змінив вимоги європейців до житла у 2021 році

Пандемія COVID-19 змусила європейців переглянути вимоги до житла. У багатьох регіонах спостерігається підвищений попит на нерухомість і, відповідно, зростання цін.

Як змінився європейський ринок нерухомості в 2021 році, повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на звіт RE/MAX Europe.

Ключові вимоги покупців

Переважна кількість покупців, за даними дослідження, змінюють житло через зміни способу життя у зв'язку з пандемією. Ключовими аспектами у виборі квартири у 2021 році стали:

велика площа;

наявність зелених насаджень у дворах та парки поблизу;

інтерес до нерухомості у сільській місцевості.

Дослідницький центр RE/MAX Europe виділяє три типи покупців:

покупці, які купують житло вперше;

покупці, які вже мають нерухомість у власності і вони шукають варіанти класом вище;

покупці, які шукають вигідніший варіант, навіть якщо він передбачає переїзд в інше місто/район/регіон.

Вплив пандемії на ринок європейської нерухомості

Згідно з опитуванням RE/MAX Europe, 30% європейців розглядали можливість переїзду з березня 2020 року, а 40% європейців – розглядають можливість купівлі або продажу житла в 2021. Така тенденція найбільш виражена в:

Іспанії – 58%

Португалії – 50%

Туреччини – 43%.

У багатьох країнах Європи пандемія COVID-19 викликала зміни як ринкової активності, так і у перевагах покупців. З березня 2020 року 37% європейців розглядали можливість переїзду до сільських районів. Ця тенденція простежується в таких країнах, як Австрія, Італія та Фінляндія. Багато городян зараз шукають будинки за містом. Почасти це пов'язано з тим, що європейці працюють із дому, не пов'язані зі щоденними поїздками та хочуть більше простору для створення домашнього офісу.

У 35% європейців пандемія підвищила інтерес до активної участі на ринку нерухомості. Ці настрої найсильніші у Туреччині – 60% та Іспанії –56%. Фото: gettyimages

Основні вектори розвитку ринку

Найбільшим попитом у Європі користуються квартири, розраховані на одну сім'ю, тоді як рекреаційна нерухомість найбільш популярна в Греції, Чехії, Італії та Словаччині. Причому приїжджі покупці генерують найбільшу кількість запитів у цих регіонах.

Елітна нерухомість найбільше користується попитом у Норвегії та Польщі. При цьому ринок елітної нерухомості залишається стабільним у таких регіонах, як Румунія та Франція. Очікується, що тенденція продовжиться і після 2021 року, особливо з огляду на те, що дедалі більше покупців замислюються про зміну способу життя через ковідні реалії.

Що ставлять у пріоритет

Згідно з опитуванням, п'ять найбільш важливих факторів щодо яких європейці оцінюють придатність житла для проживання включають: близькість до зелених насаджень та місцевих магазинів, цінову доступність, близькість до роботи та зупинки громадського транспорту. У деяких країнах респонденти вважали найважливішим фактором наявність поблизу шкіл, наприклад Австрія, Бельгія та Німеччина.

Індустрія туризму в Європі сильно трансформувалася після коронавірусу, і це вплинуло на придатність для життя деяких жвавих туристичних напрямків Європи. Фактично, 43% європейців вважають, що відсутність туризму з початку COVID-19 покращила добробут та загальну придатність для життя в їхньому районі. Ця думка дуже поширена в Туреччині – 67%.

Що стосується цін на житло:

3% респондентів вважають, що ціни зростуть

32% респондентів вважають, що ціни залишаться незмінними

15% респондентів вважають, що ціни знизяться.

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