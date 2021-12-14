ru ua
Вт, 14 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Нова процедура переходу права власності на нерухомість та землю: плюси та мінуси

Новость на русском →
Вівторок 14 грудня 2021 16:30
Нова процедура переходу права власності на нерухомість та землю: плюси та мінуси Фото: плюси та мінуси нових правил оформлення права власності (freepick.com)
Автор: Леся Панченко

Восени цього року до статті 120 Земельного кодексу України внесено чергові зміни. За ними право власності на об’єкт нерухомості та земельну ділянку під ним буде переходити автоматично за договором купівлі/продажу нерухомості.

З 1 січня 2022 року нас чекає "нова порція" законодавчих нововведень (в редакції Закону України № 1720-ІХ).

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на Конфедерацію будівельників України.

Які зміни чекатимуть громадян щодо єдиної правової долі земельної ділянки та розміщеного на ній об’єкта нерухомості після Нового року та чи так все однозначно – надала роз'яснення Альона Оксюта, провідний фахівець юридичної компанії TOTUM LF.

Що маємо на сьогодні

  • підставою для переходу до набувача будівлі права власності/користування на землю під нею, є правовстановлюючий документ на будинок;
  • правило автоматичного переходу права на землю стосується земельних ділянок, права на які оформлено;
  • окремо врегульовано питання переходу права на частину земельної ділянки у випадку придбання частки у спільній власності на нерухоме майно;
  • встановлено обов'язок повідомлення уповноваженого органу – розпорядника землі про перехід права власності на нерухоме майно, що розташовано на орендованій землі;
  • встановлено обов'язок набувача майна звернутися у 30-денний строк до уповноваженого органу з метою оформлення права на землю (якщо права на землю не було оформлено попереднім власником майна).

Що зміниться з 1 січня 2022

  • обов'язок повідомлення орендодавця земельної ділянки про перехід права оренди на землю покладено на державного реєстратора/нотаріуса, що здійснює посвідчення договору купівлі/продажу нерухомості на такій землі;
  • детально врегульовані особливості переходу прав на земельну ділянку до держави та територіальних громад;
  • чітко визначено, що предметом договору, що передбачає перехід права власності на нерухомість (окрім багатоквартирного будинку), має бути одночасно і земельна ділянка.

Плюси:

  • одночасний перехід прав на землю у зв'язку з переходом прав на нерухоме майно;
  • відсутність потреби вносити зміни в договір оренди землі та отримувати згоду власника (орендодавця) землі.

Мінуси:

  • норма не діє при відсутності права на землю у попереднього власника майна;
  • відсутність напрацьованої нотаріальної практики одночасної реєстрації переходу прав на майно та на землю.

Раніше ми повідомляли, що відтепер інформація про нерухоме майно з основних реєстрів доступна в "Дії".

Читайте РБК-Україна в Google News
Земельні ділянки Котеджі
Точки зору
Михайло Підвисоцький
На паузі: що відбувається з цінами на житло і чого чекати у наступному році
Михайло Підвисоцький
засновник та керуючий партнер групи компаній Concept Group
Валерій Захаров
Взимку краще: чому орендувати заміський будинок вигідніше в осінньо-зимовий період
Валерій Захаров
брокер агентства нерухомості RE/MAX Central
Юлія Ковбаса
Інвестиція у новобудови: чи варто купувати житло в епоху карантинів
Юлія Ковбаса
лідерка якості контенту в OLX Нерухомість
Олександр Насіковський
Сталий розвиток сучасного житлового комплексу: три основні критерії
Олександр Насіковський
засновник та керуючий партнер групи компаній DIM
Всі точки зору