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С нового года обновляется процедура перехода права собственности на недвижимость и землю: плюсы и минусы нововведений

Новина українською →
Вторник 14 декабря 2021 16:30
С нового года обновляется процедура перехода права собственности на недвижимость и землю: плюсы и минусы нововведений Фото: плюсы и минусы новых правил оформления права собственности (freepick.com)
Автор: Леся Панченко

Осенью этого года в статью 120 Земельного кодекса Украины внесены очередные изменения. По ним право собственности на объект недвижимости и земельный участок под ним будет переходить автоматически по договору купли/продажи недвижимости.

С 1 января 2022 года нас ждет "новая порция" законодательных нововведений (в редакции Закона Украины № 1720-IX).

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на Конфедерацию строителей Украины.

Какие изменения будут ждать граждан относительно единой правовой судьбы земельного участка и размещенного на нем объекта недвижимости после Нового года и так ли все однозначно – разъяснила Алена Оксюта, ведущий специалист юридической компании TOTUM LF.

Что имеем на сегодня

  • основанием для перехода к приобретателю строения права собственности/пользования на землю под ним, является правоустанавливающий документ на дом;
  • правило автоматического перехода права на землю касается земельных участков, права на которые оформлено;
  • отдельно урегулирован вопрос перехода права на часть земельного участка в случае приобретения доли в общей собственности на недвижимое имущество;
  • установлена обязанность уведомления уполномоченного органа – распорядителя земли о переходе права собственности на недвижимое имущество, что располагается на арендованной земле;
  • установлена обязанность приобретателя имущества обратиться в 30-дневный срок в уполномоченный орган с целью оформления права на землю (если права на землю не были оформлены предыдущим собственником имущества).

Что изменится с 1 января 2022

  • обязанность уведомления арендодателя земельного участка о переходе права аренды на землю возложена на государственного регистратора/нотариуса, осуществляющего удостоверение договора купли/продажи недвижимости на такой земле;
  • детально урегулированы особенности перехода прав на земельный участок к государству и территориальным общинам;
  • четко определено, что предметом договора, предусматривающего переход права собственности на недвижимость (кроме многоквартирного дома), должен быть одновременно и земельный участок.

Плюсы:

  • одновременный переход прав на землю в связи с переходом прав на недвижимое имущество;
  • отсутствие необходимости вносить изменения в договор аренды земли и получать согласие собственника (арендодателя) земли.

Минусы:

  • норма не действует при отсутствии права на землю у предыдущего собственника имущества;
  • отсутствие наработанной нотариальной практики одновременной регистрации перехода прав на имущество и на землю.

Ранее мы сообщали, что отныне информация о недвижимом имуществе из основных реестров доступна в"действии".

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