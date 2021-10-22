Нерухомість під арештом: як перевірити та зняти арешт з майна

Будь-які операції з нерухомістю: купівля/продаж, дарування, переоформлення тощо — потребують перевірки, чи не накладено на об’єкт судовий арешт. Оскільки арешт є обмеженням власника у праві розпоряджатися та користуватися своїм майном. Що зробить угоду недійсною.

Як зняти арешт згідно з законними процедурами та повернути можливість вільного розпорядження нерухомим майном розповідає РБК-Україна з посиланням на інформацію фахівців Координаційного центру надання правої допомоги.

Хто і як може зняти арешт з нерухомості

Арешт з майна може зняти сам виконавець в наступних випадках:

у разі закінчення виконавчого провадження;

якщо будуть виявлені порушення в процедурі накладення арешту;

якщо встановлена недоцільність або неможливість реалізувати арештоване майно.

Інші підстави для скасування арешту майна

Існують інші, визначені Законом України "Про виконавче провадження", підстави для скасування арешту. До них відносяться:

Отримання виконавцем документального підтвердження, що рахунок боржника має спеціальний режим використання або стягнення таких коштів заборонено законом.

Надходження на рахунок державної виконавчої служби або приватного виконавця суми коштів, стягнених з боржника, необхідної для задоволення вимог усіх стягувачів: виконавчого збору, витрат виконавчого провадження та штрафів.

Отримання виконавцем документів, що підтверджують повний розрахунок за придбане майно на електронних торгах.

Наявність письмового висновку експерта, суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання щодо неможливості чи недоцільності реалізації арештованого майна у зв’язку із значним ступенем його зношення чи пошкодження.

Відсутність у термін до 10 робочих днів з дня отримання повідомлення, письмової заяви стягувача про його бажання залишити за собою нереалізоване майно.

Отримання виконавцем судового рішення про скасування заходів забезпечення позову.

Погашення заборгованості із сплати періодичних платежів, якщо виконання рішення може бути забезпечено в інший спосіб, ніж стягнення майна боржника.

Отримання виконавцем документального підтвердження наявності на одному чи кількох рахунках боржника коштів, достатніх для забезпечення позову.

У всіх інших випадках арешт може бути знятий за рішенням суду.

Алгоритм дій для оскарження арешту майна

Якщо ви щойно дізналися, що на ваше майно накладено арешт, необхідно отримати витяг з Єдиного реєстру заборони відчуження нерухомого майна. У ньому має бути вказано, на підставі якого документу накладено арешт. Отримати такий витяг можна он-лайн, або звернувшись до нотаріуса.

Якщо ви не згодні з діями виконавця щодо накладення арешту на ваше майно, ви маєте право звернутися до вищого керівництва Державної виконавчої служби зі скаргою на рішення виконавця щодо незаконності накладення арешту на майно. В заяві слід обгрунтувати неправомірність арешту чи зазначити про наявність законних підстав для його зняття. Обов’язково додати підтверджуючі документи. Виконавець може зняти накладений арешт, або відмовити, вказавши причини у письмовій відповіді на звернення.

У випадку отримання відмови у задоволенні скарги на рішення чи неотриманні ніякої відповіді, потрібно звернутися з позовною заявою до суду.

До позовної заяви необхідно додати:

квитанцію про сплату судового збору в розмірі 0,4 прожиткового мінімуму на одну працездатну особу (станом на 01.10.2021 року це 908 грн.);

копію паспорта та ідентифікаційного коду;

копію документів на підтвердження обставин накладення арешту на майно;

докази звернення до виконавчої служби;

копії документів про наявність підстав для зняття арешту з нерухомості.

Також додають інші документи, що обгрунтовують право зняття арешту чи підтверджують вчинення дій виконавця із порушенням закону.

Після винесення рішення суду про зняття арешту з майна та набрання ним законної сили, арешт знімається згідно з постановою виконавця не пізніше наступного дня, коли йому стало відомо про такі обставини. Після цього з єдиного реєстру боржників та реєстру обтяжень виключаються відомості про боржника.

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