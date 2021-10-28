Кімната школяра: як організувати простір для дистанційного навчання

У карантинних реаліях діти вимушені проводити багато часу вдома. Дистанційне навчання стало буденністю й особистий простір школярів набув ще більшої значущості. Дотримуватися розкладу важко, коли все життя відбувається в одній кімнаті. Відокремити навчання від дозвілля допоможе продуманий інтер’єр кімнати.

Як облаштувати кімнату школяра, створивши умови для ефективного навчання та цікавого здорового відпочинку в умовах карантину — в матеріалі РБК Україна REALTY.

Сьогодні багато уваги приділяється психології та впливу оточення на наш стан. Діти вкрай чутливі до цих факторів, їх увагу легко перехопити, але також просто втратити. Отже, перше, що треба продумати у плануванні дитячої кімнати — наявність окремих зон для дозвілля, навчання та розвитку.

Предмети декору, меблі, перегородки та навіть різні кольори ефективні інструменти в організації простору. Дизайнери інтер’єру поділяють зонування на функціональне та візуальне.

Фото: варіант оформлення інтер'єру кімнати (Pinterest)

Функціональне зонування передбачає розділення з використанням меблів: столу, ширми, фіранки тощо. Також можуть використовуватись архітектурні конструкції: арки, колони, сходи, перестінки. Такий тип розділення підходить для більш просторих кімнат, адже додаткові елементи займають місце. Головне – не зробити приміщення затісним.

При візуальному зонуванні простір розділяється за допомогою оптичних інструментів: освітлення, фарбування, дизайну стель і стін, декорування. Такий тип зонування підходить для будь-якої площі.

Обравши один з варіантів, або їх комбінацію, можна забезпечити учневі не тільки психологічний комфорт, а й привчити дитину до порядку й організації власного часу.

Планування кімнати має бути індивідуальним і враховувати смаки дитини. Втім, слід пам’ятати, що вподобання дітей змінюються швидко і, щоб кімната залишалася комфортною довше, базові речі краще обирати універсального дизайну, а експериментувати вже на деталях інтер’єру.

Зона навчання

Коли дитина вчиться, у фокусі її сприйняття мають бути уроки, особливо зараз, коли заняття проходять онлайн. Отже, краще зробити зону для навчання нейтральною — без яскравих шпалер та іграшок. Можливо додати органайзер для канцелярії, глобус, дошку для нотатків. Місце для навчання необхідно обладнати повноцінним письмовим столом, зручним ортопедичним стільцем, стелажами для книг. Додатково можна облаштувати «куточок досягнень» з розкладом, маинд-мапою тощо.

Меблі повинні відповідати віку дитини та змінюватися з її дорослішанням. Лікарі рекомендують дотримуватися певних правил: край письмового столу має бути на рівні нижніх ребер дитини, а ноги стояти під прямим кутом. Коліна не повинні підпирати стіл знизу. Оптимальна глибина столу у кімнаті школяра — 60-90 см, ширина — 120-170 см. Стілець має бути зі спинкою, що не відхиляється назад.

Фото: варіант оформлення зони для навчання (Pinterest)

Зона дозвілля

Настання шкільного віку не виключає гру з життя дитини. Тому оформленню ігрової зони теж потрібно приділити увагу. Зона для дозвілля має сприяти загальному розвитку: набір для малювання, мольберт, магнітна дошка, конструктори, столик для пазлів, мозаїки, лего та ліплення зроблять перепочинок дитини цікавим та корисним. Виокремити зону для дозвілля можна за допомогою перегородки або килима.

Фото: варіант оформлення зони дозвілля (Pinterest)

Зона відпочинку

Якість сну і відпочинку впливає на самопочуття та здатність засвоювати інформацію. Ліжко має асоціюватися з розслабленням та безпекою. Ця локація призначається виключно для відновлення сил. Сьогодні існує безліч інтер’єрних рішень для спального місця дитини. Популярний варіант — ліжко-горище. Воно подобається школярам та вивільняє простір — у нижню частину вмонтовують шафу або шухляди для речей. Для спальної зони краще не обирати яскраві кольори – чудово підійдуть синій, зелений, світло-рожевий, молочно-білий.

Фото: варіант оформлення зони відпочинку (Pinterest)

Зона для речей

Привчати школяра до порядку простіше, якщо для цього в кімнаті відведено окрему зону. Не обов'язково встановлювати громіздку шафу-купе. Підійде стелаж з коробками для іграшок, компактна шафа та комод. Найзручніша для дитини — вузька шафа глибиною до 40 см, зі штангою, встановленою на рівні очей, ящиками з плавним ходом та запобіжниками випадіння. Варто також додати гарні плічка для одягу.

Безпечний простір

Базові правила допоможуть зробити кімнату школяра безпечною. Щоб зменшити вірогідність травм, краще обирати стійкі меблі без гострих кутів, світильники без скляних плафонів, а будь-яке джерело тепла огородити захисними панелями. Особливу увагу варто приділити освітленню. Постійна напруга очей та підвищені навантаження ведуть до швидкої втоми.

Для збереження зору застосовують одразу три види освітлення: природне, загальне та локальне. Кімната школяра й особливо робоче місце, де він робить уроки – має добре освітлюватись. Для цього письмовий стіл рекомендовано розмістити біля вікна так, щоб світло падало на нього з лівого боку.

Функціональні зони візуально виділяють штучним світлом. На стелі вішають люстру або світильники-споти. Над ліжком — бра з регулюванням інтенсивності освітлення. На столі можна встановити LED-світильник або точкові галогенні лампи, вмонтовані в нижню частину навісної полиці.

За стандартами охорони здоров'я, потужність освітлення у дитячій кімнаті має бути в межах 60 Вт/кв.м для ламп розжарення, 20-25 Вт/кв.м для люмінесцентних ламп та 6 Вт/кв.м – для світлодіодних.

Отже, щоб школяр відчував себе комфортно та впевнено, добре навчався й розвивався, важливо потурбуватися про облаштування його кімнати. Створити умови, які б позитивно впливали на фізичне здоров’я та емоційний стан. Функціональний інтер’єр стає в цьому чудовим помічником, адже порядок ззовні – впевненість в середині.

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