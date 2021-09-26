У Києві побудують новий житловий квартал на територіях комунального підприємства

Депутати Київради ухвалили рішення, яке дає можливість погодити передпроектні пропрозиції та продовжити підготовку інвестиційного конкурсу щодо проекту будівництва житлового кварталу з повним комплексом обслуговування на вул. Бакинській, 37-41 у Шевченківському районі столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію з сайту КМДА.

Інвестиційний проект передбачає перенесення виробничої бази КП «Київкомунсервіс» з вул. Бакинської, 37-41 на іншу визначену містом ділянку. На звільненій території, орієнтовна площа якої становить 6,90 га, буде споруджено житловий квартал із повним комплексом обслуговування.

Зокрема, йдеться про будівництво дитячого дошкільного навчального закладу на 107 місць та школи на 358 місць, які будуть передані до комунальної власності. Разом із тим, загальна площа житла становитиме близько 110 тис. кв. м. Це двадцятиповерхові житлові будинки із загальною площею квартир 109 935 кв.м.

Нежитлові будівлі – сміттєнавантажувальна станція, вагова та транформаторна – були збудовані у 1985 році. З середини 1990-х років сміттєперевальна станція не працює.

Після затвердження детальних планів території реконструкції житлового масиву Сирець в межах вул. Ризької, О. Теліги, Бакинської, Чаплигіна, Ясногірської, Котовського, Щусєва, комунальним підприємством «Київське інвестиційне агентство», яке виступає замовником реалізації проекту, в установленому порядку здійснюватимуться дії щодо відведення земельної ділянки для реалізації проекту.

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