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Новые строительные стандарты. По каким правилам теперь будут работать застройщики

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Среда 13 октября 2021 13:49
Новые строительные стандарты. По каким правилам теперь будут работать застройщики
Автор: Наталия Гурковская

Министерство развития общин и территорий Украины разработало первую редакцию новых строительных стандартов. Они включают инклюзии, энергоэффективность, внедрение параметрических требований, планирование и застройку территорий.

В частности, были разработаны 134 национальных строительных стандарта, а до конца года планируется завершить более 20 проектов новых ГСН, сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталия Козловская.

"Техническое нормирование в строительстве является важной составляющей реформы градостроительства. Речь идет о комплексном обновлении строительных норм и необходимых стандартов, которые являются взаимосвязанными документами. Основными направлениями обновления являются инклюзия, энергоэффективность, внедрение параметрических требований, а также планировка и застройка территорий", - рассказали в министерстве.

Сколько будет новых стандартов

Всего до конца года планируется увеличить количество новых ГСН до 40.

Также в этом году планируется начать работу по разработке еще 134 национальных стандартов. Всего в 2021-2022 гг. Минрегионом предполагается разработать 268 стандартов, из которых:

  • 21 стандарт, направленный на обеспечение внедрения ВІМ-технологий;
  • 160 гармонизированных европейских "подрегламентных" (Регламент ЕС № 305) стандартов строительной продукции;
  • 26 стандартов по энергоэффективности;
  • 16 стандартов-установок по контролю качества в строительстве;
  • 45 других стандартов, раскрывающих положения государственных строительных норм.

В министерстве отмечают, что разработка новых стандартов лежит в плоскости гармонизации с европейскими стандартами.

Цель новых изменений - внедрение европейского регулирования (Регламент ЕС № 305) и заключение Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Goods, соглашение АСАА, "Промышленный безвиз").

Это нормативное внедрение должно открыть доступ промышленной продукции на рынки Украины и стран ЕС.

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Министерство развития громад и территорий
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