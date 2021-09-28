Інвестиція в метри: коли вигідно вкладати гроші в первинне житло та скільки можна заробити

Тільки за останній рік квартири в Києві подорожчали на 20% в середньому. І це не межа.

Нерухомість — найбільш зрозумілий і прибутковий в нашій країні інвестиційний інструмент. Банківські депозити (за даними НБУ використовує 12% населення), дорогоцінні метали та цінні папери (практично не використовуються через відсутність відкритого фондового ринку) — непопулярні серед українців.

Як правильно вкласти гроші у квадратні метри на первинному ринку нерухомості, щоб не прогоріти й отримати прибуток — в матеріалі РБК-Україна.

Ціни йдуть вгору

Попри пандемію, за останні півтора року ринок нерухомості в Україні показав значне зростання. За даними OLX Нерухомість, будинки старше 2011 року побудови подорожчали майже на 17%, а об'єкти на етапі будівництва — на 19%.

Іван Кудояр, голова Спілки консультантів з нерухомості розповів: "найпопулярніші сьогодні на ринку — квартири невеликої площі: "смарти" від 19 кв.м, однокімнатні – до 40-45 кв. м., двокімнатні площею 55-65 кв. м в сучасних житлових комплексах економ і комфорт-класу. Часто такі варіанти повністю розкуповуються ще до введення будинку в експлуатацію". А ось трикімнатні квартири вкрай рідко стають об'єктом інвестування.

"Нерухомість — це інструмент здобуття фінансової незалежності та прибутку. Однією з головних переваг є її постійно зростаюча ціна. Тільки за останній рік квартири в Києві подорожчали на 20% в середньому. І це не межа", — зазначив Ігор Кушнір, Голова правління та президент ХК "Київміськбуд".

Чим раніше — тим вигідніше

Інвестиція в житлову нерухомість буде максимально вигідною, якщо вкладатися на старті продажів, коли забудовник виставляє мінімальну ціну. За час будівництва вартість вашого активу буде автоматично підвищуватися в міру зростання ціни квадратного метра. На деяких об'єктах від початку будівництва до введення в експлуатацію зростання досягає 50%, в середньому цей показник 30-40%. Таким чином, річна прибутковість при реальному для нашого ринку терміні в 3-4 роки може скласти 14-16,5%.

Важливий нюанс: "пілотний" будинок мікрорайону завжди буде дешевше, тому що при зведенні наступних черг стає більш наочною концепція проекту і зростає довіра до забудовника, що позначається на ціні.

Також потрібно враховувати, що найбільш вигідний, але і ризикований варіант — повна оплата квартири. При оформленні розстрочки або поетапних платежів можуть виникати додаткові витрати: найчастіше компанії не фіксують фінальну ціну квартири, тому вартість квадратного метра збільшуватиметься протягом усього будівництва.

Перепродати або здати в оренду?

Що стосується довгострокової інвестиції, коли нерухомість купують для здачі в оренду, то прибуток інвестора становить 10-15% річних, а повернення коштів можливе через 8-11 років. Термін окупності такої квартири до 8 років вважається вдалою інвестицією.

Раміль Мехтієв, СЕО компанії ENSO каже: "Якщо квартиру купувати виключно для здачі в оренду, то отримання прибутку відкладається на тривалий термін. Потрібно також враховувати витрати на ремонт, меблі і техніку. Про окупність можна говорити через 9-11 років після початку здачі в оренду. Якщо інвестувати в житло з метою перепродажу, тут на найбільший прибуток можна розраховувати після здачі об'єкта в експлуатацію — це мінімум 2-3 роки". Джерело: юридична компанія Lawrange Estate (вересень 2021)

Як оцінити забудовника і вибрати надійного?

За даними "Українського клубу нерухомості", в Києві затримки з введенням об'єктів в експлуатацію становлять в середньому 6 місяців. При цьому кількість "проблемних" проектів (які відстрочили введення на більш тривалий термін, мають проблеми з документами або зупинили будівельні роботи) досягає 30%. Тому перед покупкою варто детально вивчити наявну у відкритих інформацію: проектні та фінансові документи, дозволи на забудову, цільове призначення земельної ділянки, ознайомитися з історією зданих забудовником об'єктів.

Базовий механізм перевірки інформації про забудовника:

Ліцензія на будівельну діяльність генерального підрядника та дозвіл на будівництво.

Документ на право володіння або користування земельною ділянкою.

Затверджена проектна документація.

Містобудівні умови та обмеження забудови ділянки.

Технічні умови на приєднання будинку до комунікацій.

Не варто вкладати гроші в об'єкт, ціна на якій нижче середньоринкової на аналогічних споруджуваних об'єктах даного класу в цьому районі. Вартість нижче ринку на 25-30% – це сигнал, що девелопер від початку «не чистий на руку» або некоректно оцінює ринок і будинок може не бути добудований.

При інвестуванні житла варто враховувати, що у великих забудовників з великим портфелем реалізованих проектів, є "фінансова подушка" та досвід стійкості в кризові моменти. Але аналізувати потрібно не тільки кількість проектів, але і їх завершеність, відповідність заявленому плану, підключення до комунікацій, відгуки колишніх інвесторів, наявність конфліктних об'єктів, відкриті фінансові показники. Зараз велика частина інформації доступна в онлайн-реєстрах. Також можна звернутися до фахівців, які перевірять обраний проект та дадуть оцінку інвестиційних ризиків.

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