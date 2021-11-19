Інвестиція у новобудови: чи варто купувати житло в епоху карантинів

Восени аналітики OLX Нерухость у розділі Новобудови зафіксували потрійне підвищення попиту українців на купівлю квартир на первинному ринку. Новини про пандемію, здається, тільки підштовхнули людей інвестувати накопичені гроші і ринок закономірно відреагував на це підвищенням цін. Найближчим часом, за прогнозами фахівців, житлова нерухомість дорожчатиме.

Чи вигідно інвестувати гроші у новобудови, враховуючи наближення зимового затишшя та можливого локдауну — у авторській колонці для РБК-Україна REALTY розповідає лідерка якості контенту в OLX Нерухомість Юлія Ковбаса.

Яка ситуація на ринку

Вчасно придбані квадратні метри можуть стати гарною фінансовою підтримкою в майбутньому. Таким чином можливо не тільки зберігти свої статки від інфляції, а також збільшити свій капітал або активно заробити на цьому. За останні півтора року будинки вторинного житлового фонду подорожчали на 16%, а новобудови — на 19%. Водночас від початку року інтерес до купівлі квартир на первинному ринку зріс втричі.

Високий інтерес до новобудов підтверджують і дані, отримані під час опитування на OLX – 50% респондентів зазначили, що в процесі вибору надавали перевагу квартирі в новобудові, хоча планували придбати об'єкт з вторинного фонду. Причина цього – різниця у ціні між "котлованом" та готовим будинком, що в середньому сягає 39%. Є випадки, коли вартість збільшується удвічі, якщо будинок вже введено в експлуатацію.

За даними аналітичної служби OLX Нерухомість, вартість продажу житла у найбільших містах України змінюється від етапу котловану до введення в експлуатацію наступним чином:

Київ — +69%;

Одеса — +44%;

Львів — +36%;

Дніпро — +26%;

Харків — +17%.

Саме тому в будівництво вигідніше інвестувати на початковому етапі: чим ближче до здачі будинку, тим вищою буде ціна за квартиру. Однак не варто забувати й про й ризики: забудовники іноді банкрутують, а економічні кризи можуть обвалити ціни на нерухомість.

Як заробити на інвестуванні

Найпоширеніші методи заробітку на новій квартирі: переуступка прав вимоги (перепродаж) та здача в оренду. Перепродаж може бути досить прибутковим, однак для постійного заробітку на цьому потрібен чималий капітал.

Більшість українців, які хочуть заробляти на своєму житлі, обирають варіант здачі його в оренду: подобово або довгостроково. Наприклад, середня ціна однокімнатної квартири у Києві зараз складає 43,6 тис. доларів, а ціна за довгострокову оренду в поточному сезоні коливається від 7,5 тис. грн (Деснянський район) до 18 тис. грн (Печерський район). Таким чином вартість придбаної новобудови у столиці можна компенсувати, наприклад, за 5-13 років без урахування капітального ремонту.

Якщо здавати житло подобово — цей термін можна скоротити удвічі. Тож такі інвестиції можуть стати непоганою фінансовою підтримкою. Різниця у ціні між "котлованом" та готовим будинком майже 40% Фото: РБК-Україна

На що звернути увагу

Обираючи новобудову, перш за все, шукайте комфортний та зручний для вас район. Житло в центрі Києва може коштувати удвічі дорожче, аніж на околиці, однак інфраструктура там більш розвинута, а ціна за оренду квартири — значно більша, що швидше компенсує вам вартість покупки.

Також необхідно визначитися з класом житла. Елітна нерухомість займає 6,3% ринку. Це нові будинки в історичному центрі міста з автономними системами опалення, водопостачання та електроживлення. Також є окремі комплекси закритого типу з власною інфраструктурою: паркінгами, магазинами, зонами відпочинку. Квартири комфорт-класу складають 58% від усіх пропозицій на ринку. Вони мають продумане планування, лоджії та балкони, кілька санвузлів, гардеробні кімнати. В Україні зараз пропонують близько 15 тис. квартир у об’єктах такого класу. Житлові комплекси економ-класу (12,5% пропозицій на ринку) переважно знаходяться у спальних районах. Такі будинки зводяться за панельною технологією і підключені до міських комунальних мереж.

Перед інвестуванням обов'язково потрібно переконатися, що будівництво відповідає законодавству і перевірити всі доступні документи від забудовника: ліцензії, проектну документацію, дозвіл на будівництво, право на земельну ділянку, містобудівні умови тощо. Якщо ви бачите, що за документами на ділянці можна звести 10-поверховий будинок, а в проекті — 24 поверхи, такий об'єкт точно матиме проблеми з введенням в експлуатацію та подальшим навантаженням квартир на комунікації.

Ми в OLX Нерухомість бачимо, що ціни на житло зростають постійно та збільшаться на 2-7% вже найближчим часом. Карантинні обмеження тільки стимулюватимуть українців шукати спосіб вигідно інвестувати гроші. Квадратні метри наразі виглядають найбільш привабливим варіантом.

В попередніх публікаціях експерти розповідали, чи варто вкладатися в житлові комплекси у передмісті та які реєстри допоможуть визначити ризики новобудови.