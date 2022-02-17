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Філатов розповів, коли та як знесуть готель "Парус"

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Четвер 17 лютого 2022 13:26
Філатов розповів, коли та як знесуть готель "Парус" Фото: недобудований будинок готелю "Парус" (wikimapia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Будівлю готелю "Парус" планують знести, місце під нею розчистити та забудувати "з нуля".

Про це пише РБК-Україна.REALTY.

За словами мера Дніпра Бориса Філатова, реконструювати будівлю немає сенсу, оскільки вона простояла багато років і перебуває у незадовільному стані.

"Його треба зносити. Зараз ми відпрацьовуємо схему спрямованого вибуху. Ми розуміємо всю відповідальність. Тому шукаємо спеціалізованих підрядників, які зможуть зробити так, щоб будівля склалася, щоб людям шибки не побило. Це буде ціле шоу на всю Україну. Не хочу називати дату, але ми плануємо до середини літа всю цю історію закінчити", - розповів Борис Філатов.

Як повідомлялося раніше, в середу, 2 лютого, Верховний суд остаточно повернув недобудований будинок готелю "Парус" територіальній громаді Дніпра.

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