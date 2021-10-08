Приватні будинки у передмісті: популярні формати та напрямки

У Києві та найближчому передмісті зберігається висока затребуваність приватного сектора, малоповерхового житла та індивідуального будівництва. Більше половини (в середньому 56%) в структурі прийнятого в експлуатацію житла щорічно припадає на приватні будинки, котеджі та таунхауси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Української Торгової Гільдії.

Найбільш популярним серед адміністративних районів найближчого передмістя Києва є Києво-Святошинський з найбільшою кількістю виставлених на продаж будинків (44,7%). За ним — Бориспільський (14,3%), Обухівський (11,7%) та Васильківський (11,2%) райони.

"Починаючи з 2017 року спостерігається щорічне скорочення обсягу пропозиції і кількості виставлених на продаж будинків: з 7 673 в 2017 до 4 277 в 2021 або на -44,3%. При цьому, спостерігається зростання середньої площі в структурі пропозиції (з 224 кв.м в 2017 до 261 кв.м в 2021), що свідчить про високу затребуваність сучасних комфортних будинків раціональної площі", – коментує керівник департаменту стратегічного консалтингу UTG Костянтин Олійник. Джерело: UTG

За його словами, котеджі і таунхауси з химерними ремонтами, нераціональними плануваннями, завищеними ціновими очікуваннями, без розвиненої інфраструктури довго знаходяться у базах продажу та часто залишаються незатребуваними. Підвищеним попитом користуються сучасні, енергоефективні будинки і таунхауси з раціональними плануваннями за справедливою ціною, розташовані поблизу населених пунктів, насичених елементами обслуговуючої, соціальної, рекреаційної та торговельної інфраструктури.

Після тривалого періоду падіння (з 1073 дол. у 2012 до 752 дол. У 2018) ціна за 1 кв.м будинків, котеджів і таунхаусів стабілізувалася і почала демонструвати поступове зростання у всіх без винятку районах регіону.

Середня вартість будинків в передмісті Києва на початок 2021 року склала 22 754 грн. (804 дол.), середньорічне зростання цін в дол. = +4,7%.

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