Годинниковий музей у Альпах та найстаріший форт ОАЕ: шорт-ліст престижної архітектурної премії

Всесвітній фестиваль архітектури 2021 оголосив шорт-ліст найкращих будівель і ландшафтних дизайнів з усього світу. До нього потрапили оригінальні проекти від архітектурних бюро з усіх куточків світу за два пандемічних роки.



Про це повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на CNN.

Всесвітній архітектурний фестиваль — це один із найпрестижніших заходів, присвячених архітектурі та розвитку проектів. Він проходить щороку та є однією з найвизначніших подій у світі архітектури. У 2020 році подію скасували через пандемію COVID 19, тому цьогоріч журі розглядатиме проекти, створені у період з 2019 по 2021 рік.

Список з 200 номінантів охоплює комерційні, житлові та культурні проекти. Зокрема, до нього потрапили великий виставковий центр китайської культури просто неба у Луаньчжоу та план збереження найстарішої будівлі Абу-Дабі (ОАЕ), форту Каср Аль-Хосн. Фото: Виставковий центр китайської культури в Ланьчжоу, КитайФото:Департамент культури і туризму в Абу-Дабі, ОАЕ (CNN)

У список також увійшов відновлений зелений мангровий парк у китайському приморському місті Санья. Проект у віддалених швейцарських горах Юра — химерна спіраль із зеленою верхівкою, в якій розміщений сучасний музей компанії Audemars Piguet, що виробляє відомі годинники преміум-класу.

Фото: Музей-ательє Audemars Piguet в Ле Брасом, Швейцарія (CNN) Фото: Резиденція Маджара на острові Ормуз в Ірані (CNN)



У шорт-ліст WAF Awards 2021 потрапили також барвисті купольні туристичні резиденції Маджара на острові Ормуз, біля узбережжя Ірану. Мета творців цього проекту — архітектурного бюро ZAV Architects — об'єднати місцевих жителів та туристів, як у культурному, так і в економічному плані. Надати можливість представникам середнього класу знайти доступне житло, а туристам – зупинитися тут на ніч лише за 20 доларів. Фото: Музей геології Бухайса в Шарджі, ОАЕ (CNN)

Переможців фестивалю визначать в грудні. Понад 100 членів журі премії зберуться в Лісабоні (Португалія), щоб присудити нагороди в індивідуальних категоріях – і обрати один проект на номінацію "Найкраща будівля року у світі" (World Building of the Year).

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