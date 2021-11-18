Біофільний дизайн: навіщо потрібен город на даху офісу

Спілкування з природою може бути корисним у багатьох відношеннях: від зниження рівня стресу і відновлення емоційного балансу і сил до підвищення творчих здібностей і продуктивності.

Тенденції сучасного інтер'єру тяжіють до екологічності — популярним став біофільний дизайн, що передбачає використання натуральних матеріалів, велику кількість природного освітлення і живих рослин. Фахівці стверджують, що такий інтер'єр виконує не тільки естетичну функцію, але і покращує психічний і фізичний стан людей.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на EuropaProperty.com.

Фото: біофільний дизайн офісу (freepik.com)

В офісі як на природі

Мода на екоінтер'єри в офісних просторах почалася ще до пандемії, але останнім часом їх популярність зростає. Компанії все більше зацікавлені в тому, щоб співробітники відчували себе в офісі комфортно і були готові там знаходиться і працювати.

Пандемія посилила бажання бути ближче до природи, повернутися до витоків. Так що для біофільного дизайну у 2020 році було цілком природно увійти у комерційні інтер'єри. Дизайнери вважають, що він буде актуальний ще довгий час. В оформленні офісів все частіше використовуються такі матеріали, як дерево, повсть, натуральні тканини або камінь. Більше візерунків, приємних на дотик фактур і збільшення кількості натурального освітлення.

Корпорації усвідомлюють необхідність змінити дизайн інтер'єру своїх офісів і пристосувати їх до нових потреб співробітників. Турбота про здоров'я, дружня домашня атмосфера і загальний добробут виходять на перший план.

Більше зелені

Спілкування з природою може бути корисним в багатьох ракурсах: від зниження рівня стресу і відновлення емоційного балансу і сил — до підвищення творчих здібностей і продуктивності.

Важлива роль рослин — очищати повітря і підвищувати його вологість. Вони також позитивно впливають на працездатність, самопочуття людей і оживляють інтер'єр.

Фото: біофільний дизайн офісу (freepik.com)

Після місяців віддаленої роботи роботодавці хочуть спонукати співробітників повернутися в офіс, створюючи умови, які асоціюються з будинком, а також забезпечити ергономічне і сприятливе для здоров'я робоче середовище.

Зелені композиції в офісних приміщеннях, використовують як натуральні перегородки, які заспокоюють, покращують акустику і створюють здоровий клімат.

Зелене лобі в офісній будівлі: приклад з Варшави

Хорошим прикладом впровадження рослин в офісні інтер'єри є проект вхідної зони офісної будівлі Marynarska Point 2 у Варшаві. Реконструкція включала оновлення стійки реєстрації, атріуму, ліфтових холів і громадських туалетів на першому поверсі. У центрі вестибюля дизайнер поставив дерев'яну імітацію котеджу з великою кількістю екзотичної зелені, столами й диванами. У такому ж стилі обладнали зону для зустрічей і відпочинку. Планування приміщення впливає на пересування у вестибюлі таким чином, що люди проходять поруч з рослинами. Фото: проект Marynarska Point 2 (retalks.pl)

Однак такий дизайн має свої нюанси: фахівці повинні ретельно підходити до вибору рослин, щоб вони могли спокійно існувати в замкнутому просторі. У проекті Marynarska Point 2 використовували конструкцію, засновану на ґратчастих і повітроочисних установках.

Деякі види рослин можуть легко адаптуватися до умов життя в офісних будівлях, наприклад Philodendron Scandens і Brasil, Epipremnum aureum, Zielistka, Aglaonema.

Більш того, в європейських країнах є ряд прикладів використання концепції інтегрованого сільського господарства (BIA) в комерційних офісних приміщеннях. На дахах будівель створюються тепличні культури та сади, які використовуються як додаткові місця для відпочинку співробітників на свіжому повітрі.

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