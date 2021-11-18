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Биофильный дизайн: зачем нужен огород на крыше офиса

Новина українською →
Четверг 18 ноября 2021 19:45
Биофильный дизайн: зачем нужен огород на крыше офиса Фото: растения положительно влияют на работоспособность и самочувствие людей (retalks.pl)
Автор: Риана Абдулаева

Общение с природой может быть полезным во многих отношениях: от снижения уровня стресса и восстановления эмоционального баланса и сил до повышения творческих способностей и продуктивности. 

Тенденции современного интерьера тяготеют к экологичности — популярным стал биофильный дизайн, предполагающий использование натуральных материалов, обилие естественного освещения и живых растений. Специалисты утверждают, что такой интерьер выполняет не только эстетическую функцию, но и улучшает психическое и физическое состояние людей.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty cо ссылкой на EuropaProperty.com.Биофильный дизайн: зачем нужен огород на крыше офиса
Фото: биофильный дизайн офиса (freepik.com)

В офисе как на природе

Мода на эко-интерьеры в офисных пространствах началась еще до пандемии, но в последнее время их популярность растет. Компании все больше заинтересованы в том, чтобы сотрудники чувствовали себя в офисе комфортно и были готовы там находится и работать.

Пандемия усилила желание быть ближе к природе, вернуться к истокам. Так что для биофильного дизайна в 2020 году было вполне естественно войти в коммерческие интерьеры. Дизайнеры считают, что он будет актуален еще долгое время. В отделке офисов все чаще используются такие материалы как дерево, войлок, натуральные ткани или камень. Больше узоров, приятных на ощупь фактур и увеличение количества натурального освещения.

Корпорации осознают необходимость изменить дизайн интерьера своих офисов и приспособить их к новым потребностям сотрудников. Забота о здоровье, дружеская домашняя атмосфера и общее благополучие выходят на первый план.

Больше зелени

Общение с природой может быть полезным во многих отношениях: от снижения уровня стресса и восстановления эмоционального баланса и сил — до повышения творческих способностей и продуктивности.

Важная роль растений — очищать воздух и повышать его влажность. Они также положительно влияют на работоспособность, самочувствие людей и оживляют интерьер. Биофильный дизайн: зачем нужен огород на крыше офиса

Фото: биофильный дизайн офиса (freepik.com)

После месяцев удаленной работы работодатели хотят побудить сотрудников вернуться в офис, создавая условия, которые ассоциируются с домом, а также обеспечить эргономичную и благоприятную для здоровья рабочую среду.

Зеленые композиции в офисных помещениях используют в качестве натуральных перегородок, которые успокаивают, улучшают акустику и создают здоровый климат.

Зеленое лобби в офисном здании: пример из Варшавы

Хорошим примером внедрения растений в офисные интерьеры является проект входной зоны офисного здания Marynarska Point 2 в Варшаве. Реконструкция включала обновление стойки регистрации, атриума, лифтовых холлов и общественных туалетов на первом этаже. В центре вестибюля дизайнер поставил деревянную имитацию коттеджа с обилием экзотической зелени, столами и диванами. В таком же стиле оборудовали зону для встреч и отдыха. Планировка помещения влияет на передвижения в вестибюле таким образом, что люди проходят рядом с растениями. Биофильный дизайн: зачем нужен огород на крыше офисаФото: проект Marynarska Point 2 (retalks.pl)

Однако такой дизайн имеет свои нюансы: специалисты должны тщательно подходить к выбору растений, чтобы они могли спокойно существовать в замкнутом пространстве. В проекте Marynarska Point 2 использовали конструкцию, основанную на решётчатых и воздухоочистных установках.

Некоторые виды растений могут легко адаптироваться к условиям жизни в офисных зданиях, например Philodendron Scandens и Brasil, Epipremnum aureum, Zielistka, Aglaonema.

Более того, в европейских странах есть ряд примеров использования концепции интегрированного сельского хозяйства (BIA) в коммерческих офисных помещениях. На крышах зданий создаются тепличные культуры и сады, которые используются как дополнительные места для отдыха сотрудников на свежем воздухе.

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