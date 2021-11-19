Бенефіціарів Stolitsa Group підозрюють у ухиленні від сплати податків майже на 100 млн гривень

Слідчі управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Києві розслідують кримінальне провадження за фактом навмисного ухилення групою компаній Stolitsa Group від сплати податків в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду Києва.

За даними досудового розслідування, група підприємств Stolitsa Group запровадила та використовує схему фактичного виведення готівки та штучного зменшення податкових зобов'язань ( заниження бази оподаткування) шляхом безпідставного відображення висновку прибутку за податкову юрисдикцію України.

За даними слідства ТОВ КУА Бізнес-Гарант у декларації за 2020 рік неправомірно віднесло 760,08 млн грн до дивідендів кіпрських компаній Сі.Джі.Столиця Груп Лімітед та Намбел Холдінгс Лімітед.

Водночас, компанія не віднесла цю суму до об'єкта оподаткування, що призвело до того, що до бюджету не надійшло 98,81 млн грн з податку на прибуток.

За даними слідства у цій справі, до групи компаній Stolitsa Group входять: ТОВ "КУА Бізнес-Гарант", ТОВ "Столиця Груп", ТОВ "Столиця", ТОВ "ІСК Столиця", ТОВ "Сітібудсервіс". Генпідрядниками забудов виступають ТОВ "Діпроінбуд" та ТОВ "Стандарт Констракшн".

Також повідомляється, що зазначені компанії фінансують своє будівництво за рахунок залучення коштів від фізичних осіб через відповідні інвестиційні фонди, що входять до складу цих компаній. Це відбувається шляхом укладання попередніх договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна, переважно у готівковій формі.

За даними слідства, частину коштів справді спрямовують на фінансування будівництва, а частину виводять у тіньовий обіг з метою ухилення від сплати податків, передають Наші Гроші. Йдеться, зокрема, про офшорні підприємства.

Як пише видання, за даними слідства до створення злочинної схеми причетні Особа -1 та Особа - 8, зареєстровані за однією адресою. Слідчі відзначають, що Особа - 1 виступала бенефіціарним власником групи компаній Stolitsa Group: ТОВ "Столица Груп", ТОВ "Столица", ТОВ "ІСК", "Столиця", ТОВ "Сітібудсервіс".

Відзначимо, з 2015 року власником ТОВ "КУА Бізнес-Гарант" є кіпрська компанія Оріолус Інвестментс Лімітед, кінцевим власником якої спочатку значився Майкл Андрі, а з 2018 року - Олександр Бородін та Геннадій Самошкін.