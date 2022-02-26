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Верх цинизма: на Подоле в разгар военных действий сносят историческое здание

Новина українською →
Суббота 26 февраля 2022 11:57
Верх цинизма: на Подоле в разгар военных действий сносят историческое здание Фото: в период действия военного положения – проведение строительных работ запрещено (facebook.com/AmiDPerov)
Автор: Леся Панченко

Владелец исторической каменной постройки конца XIX века на Подоле в Киеве начал строительные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на Фейсбук-страницу юриста Дмитрия Перова.

"Верх цинизма – пока наши Герои ведут ожесточенное сопротивление российским оккупантам возле Академгородка, сучий потрох решает свои "вапросы".

"Дужие казаки" разбирают каменный дом конца ХІХ века на Подоле. Это про ценности и приоритеты", – написал Перов.

Дом расположен по адресу Цимлянский переулок, 3 в старой части Подола.

Он также добавил, что в период действия военного положения – проведение строительных работ запрещено.

Ранее мы рассказывали, что появился сайт, на котором можно найти жилье на Западе Украины на время военных действий.

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