В Украине выросли объемы строительных работ: названы самые активные регионы

По итогам января-сентября 2021 года предприятия Украины выполнили строительных работ на около 150 млрд грн. Индекс строительной продукции составил 103,2% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на заявление заместителя министра развития общин и территорий Натальи Козловской.

"Строительная отрасль продолжает демонстрировать стабильные показатели. За 9 месяцев этого года - с января по сентябрь - было выполнено строительных работ более чем на 149,1 млрд грн. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 103,2%", - отметила Наталья Козловская .

Следовательно, по итогам отчетного периода индекс строительства инженерных сооружений составил 57,3%, жилых зданий - 18%, нежилых - 24,7%.

В разрезе регионов увеличили объемы строительных работ в январе-сентябре 2021 года по сравнению с январем-сентябрем 2020 года предприятия 11 регионов. Больше всего выполнено работ в Тернопольской (на 54,2%), Черкасской (на 32,8%), Одесской (на 24%) и Ровенской (на 23,3%) областях.

Новое строительство составило 33,1% от общего объема производимой продукции, капитальный и текущий ремонты - 41,3%, реконструкция и техническое переоснащение - 25,6%.

Также, по данным Госстата, общая задолженность по выплате заработной платы в строительстве в Украине на 1 октября 2021 года составила 88,8 млн грн. Самый высокий показатель в Киеве - более 43,6 млн грн, а также Тернопольской и Днепропетровской областях. В то же время в 12 регионах такая задолженность отсутствует.

Как сообщалось, ранее владелец "Новой Слободки" представил проект развития территории микрорайона.