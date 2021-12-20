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В Украине будут печатать на 3D-принтере прототипы будущих зданий

Автор: Риана Абдулаева

В Украине введут ВІМ-технологии в строительной отрасли. Это позволит моделировать будущие здания и сооружения путем создания 3D-прототипов. Сегодня Верховная Рада зарегистрировала законопроект № 6383 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения строительного информационного моделирования (ВІМ-технологии)".

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на публикацию в Facebook заместителя директора департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрия Тация.

Законопроект предусматривает цифровизацию всего "жизненного цикла" здания, от создания проекта до его ликвидации. Это позволит заложить основы для дальнейшего применения ВІМ-технологий и нового типа проектирования объектов – оценки стоимости за все время эксплуатации.

Что такое ВІМ-технологии в строительстве

ВІМ-технологии – это моделирование будущих зданий и сооружений путем создания 3D-прототипов. Такой подход позволяет оценить аккумулятивное влияние всех решений в проекте на конечные характеристики объекта. Сейчас такие технологии редко используются в Украине, поскольку их применение не урегулировано.

Чтобы обеспечить правовые основания для использования информационного 3D-моделирования, закон возлагает полномочия по разработке соответствующих подзаконных актов на Минрегион и Кабмин. Фото: GMK Center

"Принятие этого законопроекта будет фактически первым шагом во внедрении ВІМ-технологий. Ведь для того, чтобы они использовались, необходимо обеспечить готовность украинского строительного рынка. Речь идет не только о разработке специализированных норм, но и о создании соответствующих программных продуктов, цифровизации большого объема информации, обучении архитекторов, проектировщиков, инженеров и тому подобное. И я надеюсь, что Украине как можно скорее удастся выполнить все необходимые задачи, чтобы внедрить этот инструмент для современного и устойчивого градостроительства", — отмечает Юрий Таций.

Какие задачи решает BIM в сопровождении проектов:

  • подготовка проектного предложения;
  • финансово-техническая экспертиза;
  • управление проектами;
  • экологический консалтинг, экологическая независимая экспертиза и экологический аудит проектов;
  • проверка обоснованности расходов;
  • техническая экспертиза.

BIM-проектирование позволяет:

  • ускорить строительные работы;
  • значительно повысить эффективность;
  • снизить риск ошибок;
  • значительно упростить анализ данных;
  • контроль проведения работ и учет материальных ресурсов.

Ранее мы писали, что зарегистрировать и изменить место жительства теперь можно онлайн.

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