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Цены на квартиры вторичного рынка "замерзают": какие регионы потеряли в стоимости

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Четверг 21 октября 2021 08:43
Цены на квартиры вторичного рынка "замерзают": какие регионы потеряли в стоимости Фото: в областных центрах Украины наблюдается "консервация" вторичного рынка жилья (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Леся Панченко

Лидером по росту стоимости стал Тернополь, аутсайдером — Луцк.

За сентябрь 2021 года средняя стоимость квартир на вторичном рынке Украины снизилась более чем на 3%: с 929 долл/кв. м до 901 долл/кв. м.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Ассоциации специалистов по недвижимости Украины и геоинформационного портала "Увекон".

Цены на 1-комнатные квартиры уменьшились в среднем на 0,6% (с 957 долл/кв. м до 951 долл/кв. м), Стоимость 2-комнатных квартир уменьшилась на 2% (с 886 долл/кв. м до 860 долл/кв. м), на 3-комнатные квартиры упали в цене на 4,6% (с 879 долл/кв. м до 838 долл/кв. м), Стоимость 4-комнатных квартир уменьшилась больше всего — почти на 8% (с 1227 долл/кв. м до 1131 долл/кв. м).

В областных центрах Украины наблюдается "консервация" вторичного рынка жилья: рост стоимости значительно замедляется. Так, по итогам сентября средняя стоимость квартир на вторичном рынке в областных центрах увеличилась на 0,8% — с 804 долл/кв. м по итогам августа до 810 долл/кв. м в сентябре.

Лидером по росту стоимости стал Тернополь — за сентябрь квартиры в этом областном центре подорожали на 4,3%. Ближайшие к нему по темпам роста Львов (2,5%) и Ивано-Франковск (2,4%).

Больше всего потеряли в цене квартиры в Луцке — минус 2,1%, за ним Херсон (минус 1,3%).

Киев — единственный из областных центров, в котором цена за сентябрь не изменилась.

По регионам (областным центрам) Украины средние цены на жилье вторичного рынка за сентябрь 2021 года изменились следующим образом:

  • Винница — рост на 0,4% (с 839 долл/кв.м до 843 долл/кв.м).
  • Днепр уменьшение на 0,2% (с 957 долл/кв.м до 955 долл/кв.м).
  • Житомир рост на 0,6% (с 727 долл/кв.м до 731 долл/кв.м).
  • Запорожье рост на 0,3% (с 647 долл/кв.м до 649 долл/кв.м).
  • Ивано-Франковск рост на 2,4% (с 529 долл/кв.м до 541 долл/кв.м).
  • Киев — цены остались без изменений (1781 долл/кв.м).
  • Кропивницкий рост на 0,6% (с 604 долл/кв.м до 608 долл/кв.м).
  • Луцк уменьшение на 2,1% (с 739 долл/кв.м до 724 долл/кв.м).
  • Львов — рост на 2,5% (со 1080 долл/кв.м до 1107 долл/кв.м).
  • Николаев рост на 0,4% (с 659 долл/кв.м до 669 долл/кв.м).
  • Одесса рост на 1,4% (с 1017 долл/кв.м до 1031 долл/кв.м).
  • Полтава рост на 0,8% (с 799 долл/кв.м до 805 долл/кв.м).
  • Ровно рост на 0,5% (с 733 долл/кв.м до 737 долл/кв.м).
  • Сумы рост на 1,3% (с 537 долл/кв.м до 645 долл/кв.м).
  • Тернополь рост на 4,3% (с 681 долл/кв.м до 710 долл/кв.м).
  • Харьков — рост на 1,4% (с 904 долл/кв. м до 913 долл/кв.м).
  • Херсон — уменьшение на 1,3% (с 669 долл/кв.м до 690 долл/кв.м).
  • Хмельницкий рост на 1,2% (с 638 долл/кв.м до 645 долл/кв.м).
  • Черкассы — рост на 1,8% (с 709 долл/кв.м до 722 долл/кв.м).
  • Чернигов — рост на 1,6% (с 684 долл/кв.м до 694 долл/кв.м).
  • Черновцы — уменьшение на 0,7% (с 774 долл/кв.м до 768 долл/кв.м).
  • Ужгород — уменьшение на 0,4% (с 767 долл/кв.м до 763 долл/кв.м).

Раньше мы рассказывали, что загородный рынок недвижимости в регионах "заснул" до весны.

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