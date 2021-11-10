Цены на квартиры вторичного рынка не меняются уже второй месяц

В ноябре на вторичном рынке квартир в городах-миллионниках Киеве, Львове, Днепре, Харькове и Одессе ожидается снижение спроса в пределах 17-20%.

Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на информацию Ассоциации специалистов по недвижимости Украины.

По данным АСНУ, со второй половины сентября и на протяжении октября количество потенциальных покупателей уже сократилось в среднем на 10-15%.

В то же время на наиболее востребованные квартиры площадью до 50 кв.м в удачных локациях и надлежащем состоянии спрос снизился менее ощутимо – всего лишь на 5-7%.

Президент АФНУ Юрий Пита рассказал, что ноябрьское сокращение сделок в крупнейших областных центрах Украины вряд ли приведет к существенному снижению цен. У 70% квартир, выставленных на продажу, цены будут оставаться стабильными. Увеличение стоимости в пределах 3-5% возможно в 20% квартир. А ситуативное снижение цен – до 3% – прогнозируется лишь у 10% объектов, которые по своим характеристикам не вызывают большой заинтересованности у покупателей.

По его словам, по завершению пандемических ограничений ожидается постепенное возвращение покупателей на вторичный рынок.

"В отличие от первичного рынка, где стабилизация спроса и предложения наступит в феврале 2022 года, на вторичном рынке жилья уже к концу текущего года следует ожидать почти полную реализацию отсроченных на время новых ограничений сделок. Однако предпосылок к экономически обоснованному росту цен сейчас нет. 90% выставленных на продажу объектов будет оставаться на уровне сентябрьских показателей", – подытожил эксперт.

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