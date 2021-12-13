Цены на жилье и ипотечные ставки: как "Омикрон" повлияет на стоимость недвижимости

Новости о новом штамме COVID-19 — Omicron потрясли финансовый рынок Америки. Эксперты по недвижимости считают, что Оmicron может уменьшить и без того дефицитные предложения по продаже недвижимости, повлиять на процентные ставки по ипотеке и, в конечном итоге, привести к повышению арендной платы в некоторых регионах и крупных городах США.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на realtor.com

Сможет ли Оmicron "заразить" рынок жилья?

Мы наблюдаем довольно жесткую реакцию на новости об Оmicron на фондовом рынке. Томас Джандик, профессор финансов в Университете Арканзаса считает, что рынок жилья может быть более устойчивым к COVID из-за того, что мы уже пережили в прошлых волнах вируса.

Открытие нового штамма привело к резкому падению фондового рынка. Для индекса S&P конец ноября был худшим периодом за год — он упал на 2,3%. Фото: Pinterest

Экономист Даниэль Хейл считает, что Оmicron может привести к продолжению тенденций в строительстве жилья, которые наблюдались во время пандемии. Предложения по продаже недвижимости останутся скудными, цены — высокими, но их рост замедлится, а популярность пригородов сохранится.

Тем не менее эксперты считают, что новый штамм не приведет к еще одной временной остановке на рынке жилья, подобной тому, что в последний раз наблюдалось в марте 2020 года. На этот раз экономика подготовлена ​​лучше. Многие люди уже работают из дома. Появляется все больше сервисов онлайн услуг и доставок.

Что может означать Оmicron для покупателей и продавцов

Если Оmicron пришел надолго, он сможет подтолкнуть потенциальных продавцов жилья к "заморозке" предложения, а покупателей — переждать этот период.

Но пандемия — уже не новость, и в процесс покупки и продажи уже внесены необходимые коррективы. Таким образом, покупатели жилья могут быть более склонны продолжать поиски и в конечном итоге приобрести дом.

Многие риелторы научились проводить виртуальные просмотры, а покупатели — доверять онлайн-просмотрам жилья, не выходя из дома.

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Люди могут снова вернуться к удаленному формату работы, что увеличит спрос на просторное и загородное жилье.

Даже в условиях острой нехватки жилья, сокращение предложений может быть не столь разрушительным, поскольку для сезона отпусков в зимние месяцы характерна заморозка рынка недвижимости. Ожидается, что следующая волна активности придется на весну.

Как Оmicron повлиял на ипотечные ставки

Важной переменной на рынке жилья являются процентные ставки по ипотеке. Низкие ставки за последний год помогли компенсировать резкий рост цен на жилье, сделав ежемесячные платежи более доступными. Ожидалось, что в будущем ставки вырастут. Тем не менее опасения, связанные с последним вариантом COVID-19, могут снизить показатели.

Если ставки по ипотечным кредитам вырастут, это приведет к замедлению спроса, потому что люди могут оказаться не в состоянии позволить себе дорогие дома, при высоких ипотечных ставках.

Скорее всего, ставки в США не упадут еще больше, поскольку правительство прекращает поддержку ипотечного рынка. Кредиторы обычно объединяют ипотечные кредиты и продают их инвесторам, чтобы высвободить денежные средства для новых кредитов. Федеральное правительство покупало большое количество этих ипотечных облигаций. Но эти темпы будут сокращаться.

Другая проблема — высокая инфляция. Сейчас средняя ставка по ипотеке составила более 3%. Это намного ниже уровня инфляции. Кредиторы, вероятно, захотят получить большую прибыль от своих инвестиций. А это вызовет повышение ставок.

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В начале пандемии многие жители больших городов переехали в большие дома в пригородах. Но с появлением вакцин, уменьшением количества госпитализаций и смертности — некоторые вернулись. Цены по большей части выросли, а арендная плата стремительно увеличивается.

Неясно, может ли Оmicron помешать этому прогрессу, снова сделав густонаселенные городские районы непривлекательными.

Что касается продажи, то большинство горожан, которые собирались купить еще один дом за городом, уже сделали это. Это означает, что новый ажиотаж на рынке недвижимости за пределами городов маловероятен.

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