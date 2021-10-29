В стиле викингов: в чем секрет успеха скандинавских домов

Скандинавский стиль в архитектуре и дизайне стал настоящей философией, которая стремительно приобретает популярность в недвижимости других европейских стран. Главные его преимущества в простоте, экологичности и эргономичности зданий. Такой подход решает немало проблем современного строительства и отвечает требованиям времени на лаконичность и минимализм.

О скандинавском опыте, стиле жизни, особенностях архитектуры и дизайна — в материале РБК-Украина REALTY. Фото: скандинавский архитектурный дизайн (Pinterest)

Строгая скандинавская архитектура

Современный архитектурный дизайн тяготеет к минимализму, четким и конкретным формам, логичности и функциональности. При этом сохраняется эстетика геометрически правильных конструкций, не обремененных лишними деталями. Скандинавский стиль, сформировавшийся в Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии – полностью отвечает этим критериям.

Большую роль в его формировании сыграл суровый климат и природа Скандинавии. Долгие холодные зимы, обилие осадков, многочисленные озера и лесные массивы – все это заставило создать адаптивный и удобный формат застройки. Отличительная черта скандинавской архитектуры в натуральных материалах, лаконичных формах, экологичности и высоком качестве.

В строительстве используют преимущественно природные материалы, в частности калиброванный или клееный брус. Недорогие дома базируются на каркасных конструкциях, фасады отделывают сайдингом и покрывают штукатуркой. Но предпочтение скандинавы все же отдают древесине. Фото: скандинавский архитектурный дизайн (Pinterest)

Присущим элементом декора скандинавских зданий является природная фактура древесины, сохранить которую позволяет специальная технология отделки. Эталонным считается «Шведский раствор». В его состав входит железный купорос, олифа и железный сурик. Раствор прекрасно защищает здания от гниения и плесени и сохраняет их внешний вид.

Дома в скандинавском стиле имеют большую площадь остекления, окна пропускают естественный свет, чтобы в пасмурные зимние дни внутри было светло и уютно, как летом. Фото: скандинавский дом (Pinterest)

Чаще всего скандинавские дома имеют один этаж. Чтобы увеличить полезную площадь, скандинавы обустраивают мансарду или утепляют террасу. Часто в домах отсутствуют внутренние стены (кухня, гостиная, прихожая) – из-за этого пространство кажется более просторным.

Относительно цветовых решений, скандинавский стиль предлагает разбавленные тона серого, зеленого, голубого. К ним добавляют контрастный белый или черный, а цвет дерева оставляют натуральным. Скандинавы стараются сохранить естественную фактуру, которая подчеркивается бесцветным покрытием или тонировкой.

Эксплуатация скандинавских домов

Скандинавское строительство предполагает сохранение природного ландшафта и минимальное вмешательство в окружающую среду. Сознательное и рациональное использование ресурсов помогло в формировании концепции энергоэффективных домов. Это означает, что затраты на содержание жилья сбалансированы благодаря экологичному и экономичному строительству, а также планированию.

Этому способствуют особенности конструкции, использование теплоизоляционного материала и применение альтернативных источников энергии. Тепло воздушных потоков используется более чем на 75%. Нагрев воды происходит с использованием солнечных батарей, а тепловые насосы получают энергию из окружающей среды.

Многослойные стены позволяют минимизировать тепловые потери дома. Скандинавы используют новейшие утеплители, что значительно снижает затраты во время строительства и эксплуатации коттеджа. Теплоизоляционный слой в скандинавском доме должен быть не менее 25-30 см. Обычно он выполнен из каменной ваты. Это экологически чистый материал, долго не теряющий своих свойств.

Большинство инженерных коммуникаций проводят во время заливки основания. Оставшиеся коммуникации могут быть вмонтированы в обшивку стен. Например, электропроводка укладывается в пространство между каркасом и обшивкой. Трубы отопления и водопровода утепляют и гидроизолируют. Чтобы в доме было тепло, оборудуется водная система подогрева пола на нижнем этаже. Также в скандинавских домах часто устанавливают камин или печь. Фото: скандинавский дом (Pinterest)

Дизайн интерьера в скандинавском стиле

Скандинавский интерьер также выдержан в лучших традициях минимализма. Он сочетает в себе простоту и изысканность одновременно. В нем сложно найти хотя бы одну лишнюю деталь. Принципиальными являются сдержанность и комфорт, которые делают дом уютным и эстетичным.

В оформлении интерьера преобладают пастельные тона: бежевый, голубой, светло-зеленый, серый. Такая палитра делает помещение визуально просторным. Основным цветом, конечно, является белый. Относительно акцентов обычно используют растения, яркий текстиль, декоративные предметы интерьера и картины. Основное требование к материалам — натуральность. Древесина, металл, камни, стекло, хлопок, лен, мех, кожа, керамика. Фото: скандинавский интерьер (Pinterest)

Скандинавская мебель практична и функциональна. Чаще всего ее изготавливают из древесины светлых пород – бук, береза, иногда сосна, ель. Для обивки используют замшу, кожу, хлопок и лен. В комнате не должно быть ничего лишнего.

Большие окна часто оставляют "открытыми", или зашторивают легкими тканями, чтобы не препятствовать естественному свету.

Впрочем, в скандинавском интерьере активно используют искусственные источники освещения — недаром по всему миру популярен хюгге. Ни один дом не обходится без многочисленных светильников и свечей. Идеально вписываются лампы с матовыми плафонами, винтажными абажурами, люстры с направленным вверх светом. Также уместны бра, торшеры, гирлянды с мягким приглушенным светом. Свечи должны быть простые: без запаха, цилиндрической формы. По статистике, каждый датчанин за год сжигает около 6 кг свечного воска. Правило хюгге гласит: чем мягче свет, тем уютнее обстановка. Фото: скандинавский интерьер (Pinterest)

Для отделки пола используют светлую паркетную доску или ламинат. Для санузла подходит белый или голубой кафель. Гармонично украшают интерьер коврики с орнаментом, керамические изделия, плетеные корзины и живые цветы.

Особое место в скандинавском интерьере занимает стекло. Оно может быть матовым или прозрачным. Секрет опять же в его физическом свойстве рассеивать свет.

Итак, минимализм и элегантность скандинавской архитектуры и дизайна жилища оценили по всей Европе и за ее пределами. Особенно сейчас, когда сверхважными стали экологичность, постоянство и рациональное ресурсопользование.

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