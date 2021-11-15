В США появился первый город, в котором декарбонизируют жилые дома и офисы

Фото: 40% домов в городе были построены до 1940 года, и на них приходится 40% выбросов углерода (sce.cornell.edu)

Строительство зданий с нулевым выбросом углерода будет приоритетом в следующего десятилетия.

Итака (штат Нью-Йорк) стал первым городом США, в котором приняли комплексные меры по борьбе с изменением климата и углеродным следом. Городской совет одобрил и запустил в реализацию план по 100% декарбонизации зданий города. Декарбонизация подразумевает снижение выбросов углекислого газа (СО2).

Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на CNBC .

Эксперимент по созданию новой модели города

Экспериментальная городская программа с привлечением частного финансирования показывают, как могут развиваться новые модели городов для решения проблемы загрязнения окружающей среды.

Мэр города Сванте Мирик назвал декарбонизацию самым большим шагом, который может сделать любой город в рамках улучшения экологии.

План будет на первом этапе охватывать проекты альтернативной электрификации 1000 жилых и 600 коммерческих зданий из 6000 объектов в городе. Летом Итака уже выделила 100 млн долл. частного финансирования на реализацию проекта.

Такой "климатический" эксперимент запускают сначала небольшие города, такие как Итака и Де-Мойн (штат Айова). Оба города являются частью нового климатического консорциума "24/7 безуглеродный энергетический договор" возглавляемого ООН.

Для Итаки здания — первая цель, поскольку 40% домов в городе были построены до 1940 года, и на них приходится 40% выбросов углерода. Город уже получает 80% электроэнергии из возобновляемых источников.

Фото: Итака собирается привлечь еще 250 млн долл. на дальнейшие климатические проекты (facebook.com KingCapet XXVI)

По словам руководителя города по устойчивому развитию Луиса Агирре-Торреса, этот проект является крупнейшим в стране. "Начав в первую очередь с недвижимости, мы полностью берем на себя 40% выбросов".

Устойчивое развитие – новая реальность ближайшего десятилетия

Итака — важный тестовый пример из-за ее расположения на северо-востоке, где холодная зима и жаркое лето делают электрификацию домов и любые изменения в энергетической инфраструктуре более сложной задачей.

По данным USGBC, на прямое использование энергии и электричества в зданиях приходится примерно 38% выбросов парниковых газов в США. Большинство зданий, которые будут составлять городскую среду до 2030 года, уже построены, а в мегаполисах, таких как Нью-Йорк, эта цифра достигает 85%.

Строительство зданий с нулевым выбросом углерода будет приоритетом в течение следующего десятилетия, но существующая недвижимость представляют собой гораздо более сложную задачу, чем строительство с нуля.

Руководитель Beyond NetZero Джон Браун недавно сказал, что для выполнения обществом своих климатических обязательств потребуется еще 2 трлн долл.

Итака собирается привлечь еще 250 млн долл. на дальнейшие климатические проекты. В следующем году планируется введение программы, позволяющей жителям покупать подержанные электромобили по низкой цене. При этом частные инвесторы несут ответственность за соблюдения технологии использования и утилизации аккумуляторов — большую часть стоимости электромобиля.

Итака уже имеет наибольшее количество зарядных станций для электромобилей на душу населения в штате Нью-Йорк.

По примеру Итаки, проекты по декарбонизации планируют реализовать в других городах США.

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