Самый успешный результат за 8 лет: чем привлекает покупателей рынок недвижимости Дубая

Октябрь 2021 года стал самым успешным месяцем на рынке недвижимости Дубая за последние 8 лет. В общей сложности инвесторы вложили 3,6 млрд долларов в результате 5352 сделок.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на ZAWYA.

Самые высокие продажи с 2015 года

Земельный департамент Дубая проинформировал, что общий объём продаж с начала года достиг 48 млрд долл. (48 651 сделок). То есть число продаж выросло на 38% в годовом исчислении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а их общая стоимость – на 63% в течение первых десяти месяцев текущего года.

Вторичной или готовой недвижимости в октябре касалось 3219 сделок (60%) на сумму 2,4 миллиарда долл. Проектов, находящихся на этапе строительства — 2133 сделки на общую сумму 1,2 миллиарда долл (40%). Это самые высокие годовые показатели продаж в Дубае с 2015 года.

Фото: Дубай (Pinterest)

По словам генерального директора Zoom Property Аты Шобейри, в первом квартале 2022 года можно ожидать значительное увеличения объёма продаж, поскольку цены и спрос на недвижимость растут как со стороны конечных пользователей, так и со стороны инвесторов.

Инвесторы на миллион

По данным Metropolitan Premium Properties, на долю покупателей из стран СНГ приходится 35-40% от общего объема продаж этой компании. 60% из них составляют россияне, 20% – украинцы, 10% – граждане Казахстана и еще 10% – других стран.

Пандемия заметно изменила ситуацию: клиенты стали больше покупать для себя. Такие сделки составляют 75-80%. На долю инвестиций осталось только 20-25% приобретений.

Покупатели едут в Дубай за развитой инфраструктурой, высоким уровнем жизни и отсутствием налогов для владельцев жилья. В стране действуют выгодные условия для пребывания резидентов: правительство ОАЭ активно работает над продвижением программы инвестиционных виз, которая предполагает нахождение в стране от двух до десяти лет в зависимости от стоимости жилой или коммерческой недвижимости в собственности.

Фото: выставка Экспо-2020 (Pinterest)

Средняя стоимость жилья, приобретаемого клиентами из России, Украины и Казахстана, варьируется в диапазоне от 700 тыс. до 1,5 млн долларов.

По мнению руководства ОАЭ, город вышел на первый план по инвестициям, благодаря высокому уровню вакцинации, эффективному управлению во время пандемии, а также грандиозному событию – Всемирной выставке проектов и устойчивого развития Экспо-2020, которая была перенесена на год, стартовала в октябре 2021 и продлится шесть месяцев. Доверие инвесторов дополнительно поддерживается благодаря новым миграционным законам.

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