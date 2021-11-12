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В Раде планируют усилить ответственность за незаконное строительство: что известно

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Пятница 12 ноября 2021 11:04
В Раде планируют усилить ответственность за незаконное строительство: что известно Фото: народный депутат Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Верховная рада рассмотрит законопроекты, цель которых - реформировать систему градостроительства и повысить ответственность недобросовестных застройщиков.

Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на заявление главы Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства Елены Шуляк.

Законопроект №5655, готовящийся ко второму чтению в декабре, среди прочего предусматривает высокие штрафы за нарушения в строительной сфере. Суммы штрафов для застройщиков могут составить 950 прожиточных минимумов и более.

"Хотим организовать систему штрафов, которая действительно мотивировала бы строить честно. Конечно, в рамках Единой электронной системы в строительстве, работа которой вводится с реформой на постоянной основе, обмануть закон не удастся. Но мы все равно хотим перестраховаться штрафами", - рассказала Шуляк.

Размер штрафов будет зависеть от масштабов строительства. Наименьшие штрафы предусмотрены для домов и небольших объектов, возводимых физическими лицами. Самые большие - для строительства класса СС2 и СС3, то есть торговых и бизнес-центров, жилых кварталов и многоквартирных домов. К примеру, для незаконного строительства объекта класса СС3 на памятнике архитектуры предлагают ввести штраф в размере около 12 млн грн.

В Раде планируют усилить ответственность за незаконное строительство: что известно

Также для незаконных застройщиков может быть введена и уголовная ответственность. Законопроект №5877 предлагает внести в Уголовный кодекс нормы за самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство. В частности, в случае незаконного строительства, которое создало опасность или привело к тяжелым технологическим авариям или экологическим катастрофам, гибели или массовому заболеванию населения, предусмотрено лишение свободы на срок 3-5 лет.

Авторы законопроектов отмечают, что реформа градостроительства позволит очистить отрасль от коррупции и сделает ее эффективной. Среди других предложений - регистрация права заказчика на выполнение подготовительных и строительных работ только через электронную систему и после регистрации в системе и соответствующих реестрах необходимых документов (права на землю, градостроительные требования и ограничения, положительное заключение экспертизы и т.п.).

Напомним, ранее Шуляк рассказала о том, что Верховная рада приняла историческое решение, поддержав реформу градостроительства.

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