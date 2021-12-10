Новые стандарты в старом городе: особенности и перспективы офисной недвижимости Львова
Львов уверенно удерживает статус "украинской силиконовой долины" за большое количество IТ-специалистов, а также активное развитие сектора традиционных и гибких офисов, который смело может соперничать со столицей. По состоянию на ноябрь 2021 года общее конкурентное предложение офисной недвижимости во Львове выросло на 19% С начала года – до 342 000 кв.м.
Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на статистическую информацию консалтинговой компании CBRE Ukraine.
Новые офисы Львова – пополнение 2021
Объем нового предложения в ноябре 2021 составил примерно 59 000 кв. м., что в два раза выше прошлогоднего.
В этом году было завершено 7 новых проектов:
- БЦ IQ PARK (7 800 кв. м);
- БЦ Natsionalnyi (4 000 кв. м);
- БЦ Viking (16 500 кв. м);
- БЦ Taurus (9 000 кв. м);
- БЦ Seven-G (6 000 кв. м);
- бизнес-кампус В01 LvivTech.City (11 500 кв. м);
- креативное пространство KIVSH (4 800 кв. м).
Учитывая значительный объем выведенных на рынок офисных объектов, доля свободных площадей составляет 19%. В связи с этим ставки аренды в лучших объектах остались неизменными с начала года и варьировались в диапазоне 10-18 долл. за кв. м/месяц.
Ожидание от 2022
В 2022 году на рынке Львова запланировано к вводу в эксплуатацию 9 новых офисных объектов общей площадью 73 200 кв. м., среди которых:
- Моно (30 000 кв. м.);
- БЦ Washington Tower (15 400 кв. м.);
- БЦ V12 (8 600 кв. м.);
- офисное здание на ул. Трускавецкая, 48 (7 000 кв. м.);
- БЦ Penta (5 400 кв. м.;,
- БЦ Kristal Plaza (4 300 кв. м.);
- БЦ Proton (2 500 кв. м.).
"Большой объем введенного в эксплуатацию нового офисного предложения последних лет, можно, в частности, объяснить тем, что новые офисные объекты, которые вышли на рынок в 2020-2021 годах, начали строиться еще до пандемии COVID-19", – отметил Радомир Цуркан, управляющий партнер CBRE Ukraine.Источник: CBRE Ukraine
Новые требования и старые ошибки
Кроме того, на офисном рынке Львова, можно отследить такие же закономерности развития, как и в Киеве. На обоих рынках объем нового предложения растет благодаря введению в эксплуатацию новых офисных проектов, а также, в значительной мере, благодаря реконструкции существующих бизнес-центров в соответствии с современными стандартами.
Однако, без учета новых стандартов строительства и тенденций проектирования офисных площадей, особенно во времена пандемии, новый объект может столкнуться с проблемами заполняемости.gettyimages
Среди основных проблем и ошибок при строительстве бизнес-центров можно выделить:
- строительство по устаревшим проектам с высоким коэффициентом общих площадей и непродуманной концепцией этажа;
- создание неэффективных площадей типового этажа;
- нехватка качественной внутренней инфраструктуры для арендаторов (тесные лобби, отсутствие качественного обслуживания, четкого плана навигации по бизнес-центру или плохой wi-fi в лифте);
- маленький или неудобный паркинг.
Сегодня бизнес-центр, чтобы привлечь арендатора, должен иметь свой набор преимуществ. Прежде всего, плюсом будут большие этажи для аренды (от 1500 кв.м.), наличие коворкинга или гибкого офиса для проведения встреч, лаунж или конференц-зоны, велопарковки и паркинга, спортзала и зоны для отдыха, совместной фуд-зоны и террасы или ивент-зоны на крыше.
"Мы считаем, что Львов постепенно воплощает качественные и современные проекты на рынке. Учитывая значительную историческую часть города с архитектурным достоянием, высотные бизнес-центры не всегда гармонично вписываются в ландшафт города. Для такого города как Львов, важными критериями успешных объектов должно быть наличие отдельной территории с собственной эко-системой и единой концепцией, где и работники, и посетители с комфортом могут провести время. В Киеве уже реализовано несколько проектов такого типа, так же как и в европейских городах, и мы видим, как такие объекты пользуются спросом у арендаторов",– резюмировал Радомир Цуркан.
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