Нестабильность и пандемия сдерживают покупателей: что происходит на рынке недвижимости Ивано-Франковска

С начала года стоимость жилья на первичном рынке Ивано-Франковска выросла в среднем на 15%. Но с начала октября спрос на новостройки снизился на 5-7%, что связано с экономической и эпидемической ситуациями в стране. При этом на вторичном рынке наблюдался дефицит предложения в сегменте малогабаритных квартир.

О тенденциях рынка недвижимости Ивано-Франковска, ценах и арендных ставках — сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на данные аналитиков Ивано-Франковского городского отделения АСНУ.

Первичный рынок — активность затормозилась

В зависимости от стадии строительства стоимость в гривне квартир в новостройках составляет:

эконом- и комфорт-класс: 10 тыс. — 11 тыс./кв.м.

бизнес-класс: 11 тыс. — 13 тыс./кв.м.

премиум-класс: 12 тыс. — 15 тыс./кв.м.

"В течение прошлого месяца активность на первичном рынке несколько затормозилась. Непрогнозируемая ситуация в стране сдерживает покупателей, откладывающих приобретение жилья на неопределенный срок. Именно это сдерживает цены и первичном рынке Ивано-Франковска", — подчеркнул Виктор Фурдияка, глава Ивано-Франковского городского отделения АСНУ .

По его мнению, в ближайшие 3-4 месяца ценовая ситуация на первичном рынке жилья в корне не изменится. Однако ближе к весне 2022 года, в условиях стабильной экономической ситуации и снижения пандемических рисков, следует ожидать дальнейшего роста стоимости кв.м. Ведь себестоимость строительства растет почти каждый месяц.

Вторичный рынок — ценовая стабилизация

На вторичном рынке жилья в период с июля по октябрь наблюдался дефицит предложения в сегменте малогабаритных квартир советской застройки и домах 90-х годов (стоимостью до 30 тыс. долл.). Также не хватало квартир площадью 40-80 кв.м в введенных в эксплуатацию новостройках.

Как сообщил эксперт, за год стоимость квартир на вторичном рынке в домах, возведенных до 2000 года, выросла от 2% до 10% в зависимости от расположения, технического состояния дома и квартиры, площади. При этом, цена на жилье в домах, построенных в период с 2010 по 2020 год, увеличилась на 5-10%.

"Наибольший рост цен пришелся на 1-комнатные квартиры в относительно новых домах, как на окраинах, так и в центральной части города. С января по октябрь такое жилье подорожало в среднем на 10%. Именно в этом наиболее востребованном сегменте жилья спрос на 50% превышает предложение, что может побудить продавцов увеличивать стоимость выставленных на продажу квартир. Однако чрезмерная цена, не соответствующая ожиданиям покупателей, может повлечь обратный эффект — цены снизятся до уровня сентября-октября", — сообщил Виктор Фурдияка.

По его прогнозу, в ближайшие 3-4 месяца на вторичном рынке Ивано-Франковска максимальные ценовые колебания возможны лишь в пределах 1,5-2%: "Вторичный рынок Ивано-Франковска находится в состоянии ценовой стабилизации, которая продлится минимум несколько месяцев".

Аренда – ставки окончательно сформированы

С начала года стоимость аренды жилья в Ивано-Франковске выросла в среднем на 25%.

Наибольший рост цен наблюдался в период с марта по май и с августа по октябрь, что объясняется "высоким сезоном" на рынке аренды.

По данным аналитиков Ивано-Франковского отделения АСНУ, аренда наиболее востребованных квартир в зависимости от года постройки дома, места расположения, состояния ремонта, наличия мебели и бытовой техники стоит:

1-комнатные: от 3,5 тыс. грн/мес. до 4,5 тыс. грн/мес.

2-комнатные: от 4,5 тыс. грн/мес. до 6 тыс. грн/мес.

3-комнатные: от 5 тыс. грн/мес. до 7 тыс. грн/мес.

"В IV квартале активность в сегменте аренды традиционно спадает. Сейчас можно утверждать, что арендные ставки на квартиры окончательно сформированы и к весне 2022 года возможна только их точечная корректировка", — подытожил эксперт.

Ранее мы сообщали, что четверть владельцев квартир может снизить арендную плату на отопительный сезон.