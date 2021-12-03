Налоги на продажу недвижимости и земельный участок: подробности законопроекта 5600

Фото: застройщики через профессиональные и общественные организации инициировали снятие правки о введении 20% НДС на продажу квартиры.

На этой неделе проголосован законопроект №5600 по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений. И хотя вокруг него идет еще много споров и возможны некоторые финальные изменения – основные положения законопроекта и его влияние на строительный и земельный рынок можно оценить уже сейчас.

Застройщики через профессиональные и общественные организации инициировали снятие правки о введении 20% НДС на продажу квартиры. Замечание было учтено и убрано.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на информацию Конфедерации строителей Украины.

Краткий обзор основных изменений законопроекта №5600, которые ожидаются после вступления в силу, подготовила Яна Михайлюк, руководитель практики налогового и корпоративного права компании-члена КБУ TOTUM LF.

Согласно положениям законопроекта №5600 в сфере недвижимости внедряется:

Налог на доходы физических лиц

Увеличение ставок налога при продаже недвижимости:

продажа второго объекта в течение года (жилье) и продажа первого объекта в течение года (нежилая недвижимость) – 5 %;

продажа третьего и более объекта в течение года (жилье) и продажа второго и более объекта в течение года (нежилая недвижимость) – 18%. Источник: TOTUM LF

Минимальное налоговое обязательство по земельному участку:

1. Уплачивается владельцами или пользователями сельхоз земель, кроме:

участков дачных/садовых кооперативов или их членов;

земель запаса;

невостребованных долей (паев) (кроме таких земельных долей (паев), переданных местным советом в аренду);

земельных участков зон отчуждения и безусловного (обязательного) отселения ЧАЭС;сельскохозяйственных угодий в пределах населенных пунктов.

2. Впервые начисляется: в 2023 году за 2022 год.

3. Расчет и ставки:

расчет – 5% от нормативной денежной оценки земельного участка с учетом срока пользования последней в течение отчетного года;

от нормативной денежной оценки земельного участка с учетом срока пользования последней в течение отчетного года; ставка 2,5% - для ФЛП-плательщиков единого налога 4 группы, осуществляющих деятельность исключительно в пределах фермерского хозяйства;

- для ФЛП-плательщиков единого налога 4 группы, осуществляющих деятельность исключительно в пределах фермерского хозяйства; ставка 4% – в период 2022-2023 гг. Источник: TOTUM LF

Ранее мы рассказывали, что думают застройщики об анонсированной президентом кредитной программе "Украинская мечта".