Медленный рост цен и доступная ипотека: чем привлекает покупателей вторичное жилье

В октябре 2021 года медианная цена квартир на вторичном рынке в долларовом эквиваленте увеличилась на 2% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 1295 долл/кв. м. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года цены выросли на 11%.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на данные портала Address.ua.

Цены по количеству комнат

По комнатности цены изменились следующим образом:

1-но комнатные квартиры выросли в цене по сравнению с прошлым месяцем на 2,5% до 1543 долл/кв. м.

двухкомнатные квартиры остались на уровне предыдущего месяца –1246 долл / кв. м.

Стоимость 3-х комнатных квартир составила 1185 долл/кв. м., что на 2,4% больше, чем в сентябре.

Спрос на двухкомнатные квартиры в октябре 2021 г. был самым высоким по сравнению с другими группами жилья и составил 41% запросов к базе данных портала. Однокомнатными квартирами интересовались 39% пользователей портала. Трехкомнатными квартирами – 19% пользователей, ищущих недвижимость для покупки. Источник: Address.ua

Цены по уровню спроса

По уровню спроса среди ценовых сегментов в октябре квартиры распределились следующим образом:

На первом месте квартиры стоимостью от 50 тыс до 70 тыс долл с долей запросов 35%.

На втором месте – жилье в диапазоне до 30 тыс долл с долей запросов 26%.

Третье место-жилье по цене 30 000 - 50 000 дол. – 20% запросов.

Четвертое место-объекты от 70 000 долл и выше – 19% запросов.

При этом наибольший спрос у покупателей был сосредоточен в категории квартир от 35 кв. м до 50 кв. м. Доля таких запросов к порталу Address.ua составляет по 41% от общего количества. Квартиры от 50 кв. м до 80 кв. м интересуют 26% претендентов. 17% интересующихся квартирами до 35 кв. м. Процент запросов на квартиры площадью от 80 кв. м составил 16%.

Ценовая динамика в зависимости от района в октябре была разнонаправленной – значительный рост показали Голосеевский, Святошинский и Шевченковский районы. Тогда как в Печерском, Подольском, Оболонском и Днепровском районе медианные цены снизились на 10-16%.

В чем преимущества вторичного жилья

"В октябре распределение спроса между первичным и вторичным рынками недвижимости сместилось в пользу готового жилья. Обусловлено это двумя факторами. Первый фактор – резкий рост цен на "первичке" отпугивал часть покупателей. Поскольку жилье на вторичном рынке в 2021 году дорожало медленнее, его конкурентоспособность заметно повысилась. Второй фактор – развитие рынка ипотеки. В январе-сентябре 2021 года было выдано в 2,7 раз больше ипотечных кредитов, чем за тот же период 2020 года. При этом 88% кредитов выдаются именно на вторичное жилье.

В общем, как и в предыдущие месяцы, основной спрос на вторичном рынке сконцентрирован в среднем ценовом сегменте, при этом высоким спросом пользуются квартиры в домах 2015-2020 годов.

По совокупности факторов, на сегодняшний день отсутствуют предпосылки для активного роста спроса на вторичное жилье, следовательно, в среднесрочной перспективе значительного роста цен на этом рынке можно не ожидать", – прокомментировал ситуацию Роман Герасимчук, директор City Development Solutions.

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