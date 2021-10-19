В Киеве обновили проект строительства Подольского моста: появится новый выезд на Троещину

Киевская городская государственная администрация обновила проект строительства Подольского мостового перехода. В частности, будет построен еще один съезд и заезд на мост из жилого массива Троещина.

Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на сайт КГГА.

"Распоряжением КГГА от 13.10.2021 №2152 город переутвердил проект строительства Подольского мостового перехода. Обновленный проект учитывает потребности постоянно растущего количества жителей Левого берега, в частности, будет построен еще один съезд и заезд на мост из жилого массива Троещина. Также предусмотрено дальнейшее строительство тоннелей Подольско-Выгуровской линии метрополитена", - говорится в сообщении.

В обновленном проекте предусмотрено строительство съезда с Подольского мостового перехода на ул. Оноре де Бальзака и заезда с этой улицы на мост.

В КГГА напомнили, что на Подольском мостовом переходе уже построен металлический мост через Гавань от ул. Набережно-Крещатицкой до Рыбальского полуострова, построен съезд с ул. Набережно-Крещатицкой с соответствующими эстакадами на мост, смонтировано 68 вант.

Мост через Днепр уже установили в проектное (постоянное) положение с демонтажем временных опор надводной части, которые поддерживали мост на этапе строительства.

Как сообщалось, в столице начинается подготовка к строительству Подольско-Выгуровской линии метрополитена, которая соединит Кольцевую дорогу с жилым массивом Троещина.

Подольско-Выгуровская линия метрополитена от Кольцевой дороги на жилой массив Выгуровщина-Троещина в перспективе дополнит существующую схему метро, пересекая действующие линии и расширяя таким образом систему пересадочных узлов.

Кроме этого, предусмотрены пересадочные узлы с уже существующими станциями подземки - "Вокзальная", "Лукьяновская" и "Тараса Шевченко", что позволит разгрузить станции метро в центральной части города.