В Киеве проверят застройку на территории авиационного университета: там хотят построить 14 жилых домов

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ) решила провести внеплановую проверку строительства жилого комплекса на территории Национального авиационного университета в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы инспекции Сергея Кривоноса в Facebook.

По его словам, инспекторы должны провести проверку с 18 по 28 октября.

"За последние недели этот резонансный объект стал горячей темой в СМИ. Здесь, по адресу Космонавта Комарова, 1, рядом со зданиями Национального авиационного университета планируют построить 14 жилых домов", - отметил Кривонос.

Он также сообщил, что по результатам проверки будут приняты необходимые меры, предусмотренные законодательством. Глава ГИАГ пообещал информировать общественность о результатах проверки.

Кто разрешил строительство

Как известно, в последний рабочий день перед ликвидацией Государственная архитектурно-строительная инспекция выдала разрешение на строительство жилого комплекса на территории Национального авиационного университета.

На территории университета планируют построить 1659 квартир общей площадью 107,3 тысячи м2. По проекту на территории жилого комплекса планируется также подземный паркинг и спортивный комплекс.

Генеральным подрядчиком работ выступит ООО "Атмосфера инжиниринг системз". По данным проекта "Нерухомі", девелопером комплекса выступит Saga Development Андрея Вавриша.

Эксперт по градостроительству Георгий Могильный отмечает, что это строительство составляет 10% годового объема рынка Киева и является незаконным, поскольку противоречит Генплану Киева.

В свою очередь, нардеп Роман Грищук направил обращение премьер-министру и в Национальное антикоррупционное бюро в связи с этим строительством, требуя отменить выданное ГАСИ разрешение.

Добавим, что на территории НАУ уже есть один жилой комплекс (пр. Отрадный, 2). Один из домов этого ЖК до сих пор не завершен, а инвестиционное соглашение 2007 года с дополнительными соглашениями позволяет строить на территории университета все что угодно и сейчас – даже другие жилые комплексы вместо стадиона и зеленых зон.

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