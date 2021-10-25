Не инвестируют в бюджетное жилье: покупатели квартир от застройщиков ищут надежные варианты

В сентябре 2021 года медианная цена в долларах на первичном рынке недвижимости выросла на 3,4% по сравнению с августом текущего года, и на 15% в сравнении с сентябрем 2020 года.

Распределение спроса между первичным и вторичным рынками было 84% на 16% соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Address.ua.

Как изменилась ситуация на первичном рынке

В сентябре 2021 г. медианная цена квадратного метра жилья на первичном рынке столицы составляла 1271 долл/кв. м, что на 3,4% больше, чем в прошлом месяце.

На однокомнатные квартиры в сентябре цена выросла на 6,6%, и составила 1411 долл/кв.м. Цена двухкомнатных квартир — 1235 долл/кв.м., что на 1,5% больше, чем в прошлом месяце. Медианная цена трехкомнатных квартир составила 1170 долл/кв. м. Источник: address.ua

ТОП-5 районов столицы по стоимости жилья

Самым дорогим районом столицы остается Печерский — 2081 долл/кв. м. На втором месте Шевченковский район с ценой 1740 долл/кв. м. В Голосеевском районе цена составила 1522 долл/кв. м.

Оболонский и Подольский районы в сентябре 2021г. показали медианую стоимость кв. м в 1341 долл и 1334 долл соответственно.

Минимальная цена— 960 долл/кв.м зафиксирована в Деснянском районе.

Источник: address.ua

Какие квартиры пользуются спросом

В сентябре самым высоким спросом по стоимости пользовались квартиры в ценовом диапазоне от 50 тыс до 70 тыс долл. Такое жилье хотели приобрести 33% потенциальных покупателей. На втором месте — квартиры до 30 тыс долл. На них рассчитывают 30% от общего количества пользователей портала. Спрос на жилье по цене 30 тыс – 50 тыс долл в сентябре составил всего 16% запросов, от 70 тыс долл – 21%.

Спрос на двухкомнатные квартиры в сентябре 2021 г. был самым высоким по сравнению с другими группами жилья и составил 43% запросов. Однокомнатными квартирами интересовались 38% потенциальных покупателей. Трехкомнатными квартирами – 18,5% пользователей, ищущих недвижимость для покупки.

По площади, самый высокий интерес среди покупателей был сосредоточен в категории квартир от 50 кв. м до 80 кв. м – 42% от общего количества. Квартиры от 35 кв. м до 50 кв. м интересуют 26% претендентов. 12% ищут квартиры до 35 кв. м. Процент запросов на жилье площадью от 80 кв. м составил 20%.

Среди районов, по данным портала Address.ua, наибольший интерес у покупателей вызвал Голосеевский. Доля просмотров предложений в этом районе составила 26%. Далее в приоритете покупателей Дарницкий район — 13%, Днепровский и Шевченковский районы – 12%, Печерский район – 10%. Квартирами в Оболонском районе интересуются 5% покупателей. Наименьший интерес на первичном рынке недвижимости зафиксирован в Подольском и Деснянском районах. Источник: address.ua

Негативный опыт "Укрбуда" и "Аркады" изменил приоритеты инвесторов

"На рынке первичной жилой недвижимости непрерывный рост сохраняется уже пять месяцев.

В первую очередь подорожание коснулось 1-комн. квартир, медианная цена которых выросла на 6,7%. Это привело к тому, что на сегодня 1-комн. квартиры на 14% дороже чем 2-комн. и на 20% – 3-комн. квартир. Для сравнения, в начале этого года 1-комн. квартиры имели самую низкую медианную стоимость квадратного метра.

Это говорит об увеличении инвестиционного спроса на недвижимость и вымывании наиболее доступных квартир с рынка. Лидерами по росту цен стали Печерский (10%) и Голосеевский (9%) районы, которые после изменений запросов инвесторов (которые отказались от бюджетных проектов в пользу более надежных и дорогих на фоне банкротства застройщиков "Укрбуд" и "Аркада") – являются наиболее привлекательными для инвестиций с высокой долей нового строительства.

Изменение ситуации привело к смещению интереса в сторону квартир стоимостью от 50 тыс. долл. В сентябре более половины запросов были именно в этой ценовой категории. При этом на квартиры стоимостью от 70 тыс. долл. пришелся 21% запросов, что является самым высоким показателем за весь 2021 год.

Из-за положительной ценовой динамики и прогнозов, основной интерес покупателей недвижимости сегодня сосредоточен именно на первичном рынке", — прокомментировал ситуацию Роман Герасимчук, директор City Development Solutions.

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