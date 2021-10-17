ru ua
Вс, 17 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

За что готовы доплачивать покупатели: новые тренды на рынке жилья

Новина українською →
Воскресенье 17 октября 2021 10:45
За что готовы доплачивать покупатели: новые тренды на рынке жилья Фото: раньше отели копировали жилье, сейчас жилье копирует отели (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Леся Панченко

С приходом пандемии у горожан изменились приоритеты.

В последнее время стремительно меняется фокус девелопмента и происходит ротация на рынке. О том, как меняются форматы и принципы застройки, есть ли на рынке запрос на полифункциональные проекты и за что сегодня готовы доплачивать покупке жилья – обсудили известные украинские архитекторы, девелоперы и профильные аналитики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию из форума "Инвестиции в недвижимость: тренды и проблемы 2021".

Фокус на доступную инфраструктуру

К нам приходит тренд, который уже реализуется во многих европейский городах – так называемый "город 15 минут": 15-минутная доступность от квартиры до всей необходимой инфраструктуры. С приходом пандемии у горожан изменились приоритеты, и если раньше люди обращали внимание на близость жилья к месту работы, то сейчас фокус сместился на лайфстайл.

"Компании, которые не соответствуют этим запросам, уже совсем скоро не смогут конкурировать на рынке жилья", – считает Виктор Забоенко, директор по продажам SAGA Development.

На рынке значительно увеличился запрос на строительство многофункциональных комплексов с развитой инфраструктурой. И этим нужно пользоваться. Ведь будущее крупных городов – кластерная застройка.

"Сейчас появился новый формат жилья – Home Urban. Раньше люди руководствовались принципом безопасности "мой дом – моя крепость", теперь люди стремятся получить комфорт. Поэтому, выбирают жилые комплексы формата круглогодичного отеля. Если раньше отели копировали жилье, то сейчас жилье копирует отель", – поделился новейшими трендами Дмитрий Васильев, главный архитектор Archimatika.

Девелоперы из своей практики подтвердили, что работа над инфраструктурой жилого комплекса – инвестиция с высокой будущей маржинальностью. За это покупатели готовы платить.

За что готовы доплачивать покупатели: новые тренды на рынке жильяФото: lun.ua

Концепция "город в городе" и целостная экосистема

Сейчас в городах наблюдается тенденция к децентрализации. У покупателей жилья акцент с вопроса "где я буду жить?" смещается на "как я буду жить?".

Концепция "Город в городе" дает возможность людям установить свои правила и придерживаться их внутри экосистемы – как поведенческие, так и визуальные. Сейчас не покупают просто квадратные метры. Людям, которые не просто инвестируют в недвижимость, а покупают жилье для себя – интересна именно экосистема.

При этом, стоит ли вкладываться в концепцию с точки зрения инвесторов, мнения экспертов разошлись. Дмитрий Ковганич, Президент FIABCI-Ukraine, считает, что инвесторам не интересна концепция и экосистема комплекса. Они хотят вложить деньги в метры и получить свою прибыль.

Но Виктор Забоенко уверен, что при этом возрастает общая ликвидность объекта, а следовательно – добавленная стоимость недвижимости. Поэтому инвесторы также отдают предпочтение проектам с современной концепцией, на которую есть спрос на рынке.За что готовы доплачивать покупатели: новые тренды на рынке жильяФото: lun.ua

Эконом-класс не имеет перспектив

Под влиянием локдаунов в Украине "осталось" больше денег, чем в прошлые годы, а заработные платы выросли до 25%. Сейчас на руках у граждан около 30 млрд долларов. Учитывая, что украинцы привыкли инвестировать свои накопления в недвижимость, которая остается основным инструментом вложения средств, рынок имеет большой потенциал роста. Во многих проектах девелоперов – инвестиционная покупка квартир на ранних этапах достигает доли в 50%. Но меняются и предпочтения покупателей.

"Мы заканчиваем этап первичного насыщения рынка жилья. Эконом-класс уже не имеет перспектив реализации. Нужно переходить к новым форматам и учитывать европейский опыт", – уверен Дмитрий Васильев.

Ранее мы рассказывали, что инвестиции интересны именно тогда, когда они не облагаются дополнительными налогами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Жилье
Мнения
Назар Бенч
Устойчивое развитие городов: как это работает и зачем нужно Киеву
Назар Бенч
владелец инвестиционно-строительной компании "Феникс Групп"
Виктория Берещак
Альтернатива квартирам: как апартаменты завоевывают место в сегменте доходной недвижимости
Виктория Берещак
обозреватель рынка недвижимости
Владимир Копоть
Как продать квартиру, которой еще нет: юридические нюансы оформления переуступки права требования
Владимир Копоть
юрист, соучредитель и руководитель сервиса Monitor.Estate
Владимир Шалаев
Вторичный рынок жилья в регионах: мы на пороге ценовой стабильности
Владимир Шалаев
управляющий партнер/генеральный директор группы компаний "Увекон"
Все мнения