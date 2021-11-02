ГИАГ заблокировала строительство скандального ЖК на территории НАУ

ГИАГ завершила внеплановую проверку объекта строительства, заказчиком которого является Национальный авиационный университет, по адресу просп. Космонавта Комарова, 1 в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на пресс-службу ГИАГ.

По результатам проверки установлено, что проектная документация разработана с нарушениями законодательства в сфере градостроительства, государственных строительных норм, стандартов и правил.

В частности, среди установленных нарушений следующие:

намерения застройки не отвечают положениям градостроительной документации;

отсутствует расчет квартир для преподавателей университета, для которых согласно градостроительным условиям и ограничениям и предусмотрено строительство жилых домов;

в проекте не предусмотрено строительство спортивного комплекса, хотя само название объекта это предусматривает - "Строительство жилых домов с подземным паркингом и спортивного комплекса";

несоблюдено нормативное количество машиномест для нужд жителей и т.д.

Главные инспекторы строительного надзора ГИАГ составили акт по результатам проверки, вынесли предписание об остановке подготовительных и строительных работ до устранения выявленных нарушений и составили протоколы по экспертной и проектной организациям.

Напомним, в последний день перед ликвидацией ГАСИ выдала разрешение на строительство жилого комплекса на проспекте Космонавта Комарова, 1, на территории НАУ. Проект предусматривает строительство 14 домов на 1659 квартир общей площадью 107,3 ​​тысяч м2. Генеральным подрядчиком работ выступит ООО "Атмосфера инжиниринг систем", а заказчиком - сам университет. По словам эксперта по градостроительству Георгия Могильного, это строительство противоречит генплану Киева.