ГИАГ заблокировала строительство скандального ЖК на территории НАУ

ГИАГ завершила внеплановую проверку объекта строительства, заказчиком которого является Национальный авиационный университет, по адресу просп. Космонавта Комарова, 1 в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на пресс-службу ГИАГ.
По результатам проверки установлено, что проектная документация разработана с нарушениями законодательства в сфере градостроительства, государственных строительных норм, стандартов и правил.
В частности, среди установленных нарушений следующие:
Главные инспекторы строительного надзора ГИАГ составили акт по результатам проверки, вынесли предписание об остановке подготовительных и строительных работ до устранения выявленных нарушений и составили протоколы по экспертной и проектной организациям.
Напомним, в последний день перед ликвидацией ГАСИ выдала разрешение на строительство жилого комплекса на проспекте Космонавта Комарова, 1, на территории НАУ. Проект предусматривает строительство 14 домов на 1659 квартир общей площадью 107,3 тысяч м2. Генеральным подрядчиком работ выступит ООО "Атмосфера инжиниринг систем", а заказчиком - сам университет. По словам эксперта по градостроительству Георгия Могильного, это строительство противоречит генплану Киева.