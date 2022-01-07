Дешевле "двушки" на Троещине: Илон Маск живет в маленьком доме-контейнере

Самый богатый житель Земли проживает в блочном доме-контейнере, больше напоминающем передвижной киоск, площадью 37 кв.м (375 кв. футов). Аренда помещения обходится покорителю космоса в 50 тыс. долларов в год.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty ссылкой The Richest.

По украинским меркам это, конечно, солидно – на таких условиях у нас можно снять роскошную квартиру в центре Киева. Или – добавив 3-5 тыс. долларов – купить двухкомнатную квартиру на Троещине – жилом массиве на левом берегу столицы. А вот в США, чтобы арендовать жилье, например, недалеко от центра Манхеттена, надо выложить 120-180 тыс. долл. в год.

Как выглядит жилье мультимиллиардера

После того как изобретатель с состоянием в 167 млрд долларов продал большую часть своей роскошной недвижимости, Маск решил жить в простом переносном блочном коттедже, сконструированном одной из компаний в Лас-Вегасе.

На самом деле в квартире-студии, где живет гендиректор Tesla и основатель SpaceX, есть все необходимое для жизни. Квартира включает спальню, ванную комнату, гостиную, полностью оборудованную кухню. Несмотря на свои компактные размеры, дом имеет полноценные помещения, где спокойно встраиваются стандартная бытовая техника и мебель.

Кроме того, этот маленький блочный коттедж энергоэффективен и не требует особого обслуживания. Стены выполнены из бетона, стали и изоляционной пены, что делает сооружение устойчивым к воздействию природных факторов. Несмотря на внешнюю легкость и хрупкость, конструкция достаточно прочная, чтобы противостоять ураганным ветрам и снегопадам.

Стоит отметить, что миллиардеру пришелся по душе стиль жизни в скромном разборном доме-студии – он сообщил, что в ближайшее время переезжать отсюда не планирует. Фото: businessinsider.com

С "легкой руки" Маска есть шанс решить мировой жилищный кризис

Согласно отчету Business Insider, подобные коттеджи – весьма перспективный проект. В первую очередь они очень экономичны: значительно сокращают время строительства и трудозатраты. Скажем, жилище Маска было доставлено на место на кузове полуприцепа и установлено всего за час.

Создатель портативного дома Галиано Тирамани отмечает, что его изобретение может стать самым быстрым и дешевым решением мирового жилищного кризиса. Первым таким продуктом стала сборная однокомнатная квартира размером 6 на 6 метров (20 на 20 футов), которая разворачивается по принципу транспортного контейнера. Фото: therichest.com

Цель компании – резко снизить расходы на возведение жилого здания, сделав его конструкцию доступной конвейерному производству. В свою очередь, эксперты рынка отмечают, что новаторская идея имеет огромный потенциал: она в кратчайшие сроки может обеспечить жильем всех нуждающихся и помочь миллионам бездомных. Уже сейчас компания получила предварительные заказы на сумму около 1 млрд долларов, и около 47 тысяч человек ожидают приобретения собственных портативных коттеджей.

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