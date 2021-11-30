Четверолапые квартиранты: как арендовать квартиру с домашним животным

Поиск съемного жилья для владельцев домашних животных — настоящий квест. Собственники квартир, особенно новых и дорогих, часто крайне скептически настроены по отношению к жильцам с питомцами. Pets-friendly объявлений на рынке мало.

Отнестись с пониманием в этой ситуации можно с обеих сторон — арендодатели беспокоятся за имущество, которое по цене может превосходить арендную плату и залог, а хозяева домашних животных не готовы отказываться от четвероногих друзей.



Как найти квартиру с домашним животным — разбирались в РБК-Украина Realty.

Почему нет?

Погрызенная мебель, обои и поцарапанные полы, стойкий неприятный запах и вездесущая шерсть — возглавляют список причин, по которым арендодатели не рассматривают жильцов с питомцами. Арендаторам стоит приготовиться к большому количеству отказов, просмотров, долгим поискам квартиры, более высокой стоимости и дополнительным пунктам в договоре. Фото: Pinterest

Казалось бы, как один аспект может ограничить количество вариантов: по Киеву квартир с пометкой "Можно с животными" на данный момент 29 объявлений на olx.ua, и это без дополнительных фильтров. В то же время объявлений с пометкой "Без животных!!!" — почти 1000. Переубеждать собственников квартир, которые сказали четкое нет — неблагодарное занятие. А вот договориться с теми, кто не написал об этом ничего можно попробовать.

Риски и предубеждения

Насколько опасения собственников квартир соответствуют реальности, могут ответить только хозяева питомцев, знакомые с привычками и характером животного. Если заводчики ответственно подходят к его содержанию, следят за чистотой и здоровьем, воспитывают и выгуливают — проблем возникнуть не должно. Главное убедить в этом арендодателя.

Адекватным со стороны претендентов на жилье будет: честно рассказать про наличие животного, его размеры и породу, характер и особенности ухода, спокойно ответить на все вопросы (даже если они кажутся глупыми), первыми выразить готовность возместить ущерб, в случае повреждения имущества.

Нюанс: исход переговоров во многом зависит от ваших навыков коммуникации. Каким бы замечательным не было животное, если вы не знакомы с базовыми правилами вежливости — пеняйте на себя. Фото: Pinterest

Зная характер и манеры животного, стоит предупредить возможные проблемы — ведь когтеточка дешевле, чем новый диван. Если проблема в шерсти — купите специальный чехол для мебели. Этот аксессуар поможет уберечь ваши диваны и кресла еще и от повреждений. Чтобы избавиться от пятен и брызг, возле миски можно постелить резиновый коврик. Сохранить шторы и люстру поможет специально обустроенная зона для игр — стеллаж с лесенкой или лабиринт с укрытиями.

Кому повезло больше?

Животное животному рознь: если у вас рыбки, попугайчики, хомячки и другие маленькие зверьки, проживающие преимущественно в аквариуме или клетке, проблемы с арендой будут минимальными. Таких питомцев не слышно, на них не жалуются соседи, а их наличие не влияет на состояние квартиры, комфорт проживающих и даже на залог: рыбка ничего не испортит.

А вот с четвероногими друзьями — проблемы масштабнее и увеличиваются они вместе с размерами животного. Собак декоративных пород жалуют больше, чем крупных, большое животное — более громкое, сильное и потенциально опасное для квартиры и окружающих. Зато к собакам отношение лояльнее, чем к кошкам из-за особенностей поведения и своенравного характера последних. Труднее всего владельцам экзотов: еноты, хорьки и змеи — существенно снижают шансы на успешную сделку. Так же как и количество животных больше одного.

Фото: Pinterest

Что предлагает рынок

Все же кто ищет — тот найдет, вопрос в другом: насколько подходящими будут условия. Как правило, это квартиры с простым или минимальным ремонтом, часто — образца СССР или 90-х годов. Возможны и современные варианты, но их значительно меньше и стоимость в среднем на 15-20% выше "рынка". Но человеческий фактор никто не отменял: можно попасть на лояльного к четверолапым собственника. Вполне вероятно, что он сдаст квартиру с хорошим ремонтом и новой мебелью.

"Предложений по аренде недвижимости на рынке для владельцев домашних животных крайне мало. Больше половины арендодателей не готовы сдавать квартиры такой категории квартирантов — особенно если это жилье по уровню выше эконом-класса. Помимо порчи имущества есть такой неочевидный аспект, как аллергенность помещения после проживания в нем животных — и тут никакой клининг, к сожалению, не поможет. Тем не менее у арендодателей, готовых сдать жилье людям с животными, спрос на рынке намного выше и это безусловно весомое конкурентное преимущество, позволяющее устанавливать цену выше рыночной", — комментирует Ирина Рогальская, агент по недвижимости компании RE/MAX.

Арендаторы с животными, как правило, не торгуются и выдвигают меньше требований, и большинство хозяев квартир это прекрасно понимают.

Как оформить договор

Владельцам домашних животных стоит обязательно продемонстрировать готовность нести ответственность за все действия питомца в договоре. Так будет легче и договориться с хозяином квартиры изначально, и решить все возможные вопросы при выезде.

В первую очередь необходимо прописать сам факт проживания с животным: указать, что это за животное, его породу. Собственник может увеличить страховой депозит — это частая практика в случае аренды с животными; страховой депозит поднимают от 20% до 200%. Это стоит прописать отдельным пунктом в договоре. Фото: Pinterest

Арендаторам нужно привести как можно больше аргументов в пользу своего животного: например, рассказать, что кошка стерилизована, принадлежит к гипоаллергенной породе, а также заручиться рекомендацией от владельцев предыдущей съемной квартиры. Ну и конечно вся материальная ответственность за действия животного должна приниматься на себя его хозяином.

Также собственник может включить в договор дополнительный пункт о материальной ответственности, которая будет на квартиранте в случае порчи имущества питомцем. Прозрачные и честные условия выгодны так собственникам квартир, так и владельцам питомцев. Спрятать животное и следы его пребывания в квартире — нереально. Поэтому в такой ситуации нужно "играть в открытую" и договариваться. Тогда выиграют обе стороны — каждая в своем.

Ранее мы рассказывали про собаку-наследника состояния, которая продает особняк, ранее принадлежавший Мадонне.