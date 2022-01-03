Самая дорогая недвижимость 2021: роскошные дома, участки на островах и пляжи мировых селебрити

Восточное или Западное побережье, внутренние штаты или острова — рынок недвижимости США, принадлежащей мировым знаменитостям, процветает круглый год. Звезды продают свои старые дома и скупают новую недвижимость, зачастую не обращая внимания на ценники. В 2021 году селебрити активно проводили сделки с недвижимостью: от вилл в стиле модерн в Беверли-Хиллз — до приватного пляжа в Малибу.

РБК-Украина Realty со ссылкой на AD вспоминает самые дорогие дома и участки, купленные и проданные знаменитостями в течение года.

Томми Хилфигер

Модельер Томми Хилфигер и его жена Ди Оклеппо объявили о продаже своего дома в Гринвиче, штат Коннектикут, в январе этого года за 45 миллионов долларов. Оклеппо сказала, что дом в европейском стиле был "в печальном состоянии", когда они купили его за 31 миллион долларов в 2010 году. Тем не менее с продажи объекта они получили неплохую прибыль. Фото: AD

Эллен ДеДженерес и Порша де Росси

Эллен ДеДженерес и Порша де Росси известны своей любовью к роскошной недвижимости. 2021 год не стал исключением. В мае пара продала свой дом в Беверли-Хиллз площадью 930 кв.м за 45 миллионов долларов. Дом был приобретен у Адама Левина всего два года назад за 42,5 миллиона долларов. Фото: AD

В конце лета ДеДженерес и де Росси продали свою самую дорогую недвижимость за 55 миллионов долларов — поместье в капско-голландском стиле в Монтесито, которое они приобрели годом ранее за 49 миллионов. На территории площадью 3 га красуются пять построек, в том числе главный дом площадью 840 кв.м и пристройка, спроектированная известным архитектором Томом Кундигом.

Бетт Мидлер

Бывший пентхаус Бетт Мидлер в Верхнем Ист-Сайде, расположенный между внутренним двором и террасой, занимает площадь 930 кв.м — это несомненная роскошь по меркам Нью-Йорка. Артистка и ее муж Мартин фон Хазельберг владели квартирой с четырьмя спальнями и шестью ванными комнатами в течение 25 лет, а затем продали его за 45 миллионов долларов, что на 5 миллионов ниже изначально запрашиваемой цены.

Фото: AD

Марк Цукерберг

В марте этого года Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан потратили 53 миллиона долларов на участок 240 га земли на гавайском острове Кауаи. Покупка стала дополнением к 280 га площадей на Кауаи, которые они приобрели в 2014 году за более чем 100 миллионов долларов. Местные жители протестовали против владения землей Цукербергом с момента первой покупки, хотя пара утверждает, что они стремятся защитить местную дикую природу и сохранить пространство открытым для публики. Фото: New York Post

Канье Уэст

Не секрет, что Канье Уэст — поклонник крайнего минимализма, и дом в Малибу, который он купил в сентябре этого года за 57 миллионов долларов, идеально ему подходит. Дом площадью 340 кв.м, спроектированный Тадао Андо, внутри и снаружи выполнен из бетона и стекла, с четырьмя спальнями и четырьмя ванными комнатами.

Фото: AD

Скутер Браун

Менеджер поп-звезды Скутер Браун побил рекорд Брентвуда в сентябре, купив современный фермерский дом за 65 миллионов долларов, что на сегодня является самой дорогой сделкой в ​​районе западного Лос-Анджелеса. Простой дизайн дома в форме квадрата, площадью 1765 кв.м и природная цветовая гамма позволяют чувствовать себя свободным в огромном пространстве. Фото: AD

The Weeknd

Среди самых дорогих сделок в Лос-Анджелесе в этом году — покупка канадским исполнителем The Weeknd современного особняка Bel Air за 70 миллионов долларов. Поместье площадью 3000 кв.м используется максимально рационально — в нем есть тренажерный зал, сауна, кинотеатр, два бассейна и множество других удобств. Перед тем, как музыкант купил дом, там была проведена масштабная реконструкция, в результате чего он был полностью модернизирован с использованием мрамора и стеклянных панелей от пола до потолка, создающих ощущение роскоши в помещении и на территории. Фото: AD

Джефф Безос

В рамках довольно загадочной внебиржевой сделки основатель Amazon Джефф Безос и его партнер Лорен Санчес приобрели в июне этого года 6 га земли на острове Мауи на Гавайях. Хотя официальная цена, которую Безос заплатил за недвижимость, неизвестна, местные эксперты рынка оценили ее примерно в 78 миллионов долларов. По сообщениям, многочисленные постройки на этой земле включают в себя главный дом площадью 420 кв.м и гостевой дом площадью 160 кв.м — оба в стиле гавайских плантаций. Фото: GoodFon

Кельвин Кляйн

Проведя 34 года в доме на Ист-Хэмптоне, модный магнат Кельвин Кляйн в июле этого года продал участок площадью 3 га за 85 миллионов долларов, что на 81 миллион больше, чем он заплатил за это место в 1987 году. Историческое поместье 19-го века в Хэмптоне, было спроектировано тем же архитектором, что и Gray Gardens. Продажа включала не только поместье с главным домом, эллингом и бассейном, построенными Кляйнами, но и прилегающий участок земли. Фото: Pinterest

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