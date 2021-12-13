Ціни на житло та іпотечні ставки: як "Омікрон" вплине на вартость нерухомості

Новини про новий штам COVID-19 — Omicron потрясли фінансовий ринок Америки. Експерти з нерухомості вважають, що Омісron може зменшити й без того дефіцитні пропозиції з продажу нерухомості, вплинути на процентні ставки по іпотеці й привести до підвищення орендної плати в деяких регіонах і великих містах США.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на realtor.com

Чи зможе Оmicron "заразити" ринок житла?

Ми спостерігаємо досить жорстку реакцію на новини про Омісron на фондовому ринку. Томас Джандік, професор фінансів в університеті Арканзасу вважає, що ринок житла може бути більш стійким до COVID через те, що ми вже пережили в минулих хвилях вірусу.

Відкриття нового штаму призвело до різкого падіння фондового ринку. Для індексу S&P кінець листопада був найгіршим періодом за рік — він впав на 2,3%. Фото: Pinterest

Економіст Даніель Хейл вважає, що Омісron може призвести до продовження тенденцій у будівництві житла, які спостерігалися під час пандемії. Пропозиції з продажу нерухомості залишаться мізерними, ціни — високими, але їх зростання сповільниться, а популярність передмість збережеться.

Проте експерти вважають, що новий штам не призведе до ще однієї тимчасової зупинки на ринку житла, подібної до того, що востаннє спостерігалося в березні 2020 року. Цього разу економіка підготовлена краще. Багато людей вже працюють з дому. З'являється все більше сервісів онлайн послуг і доставок.

Що може означати Омісron для покупців і продавців

Якщо Омісron прийшов надовго, він зможе підштовхнути потенційних продавців житла до "заморожування" пропозиції, а покупців — перечекати цей період.

Але пандемія — вже не новина, і в процес купівлі та продажу вже внесені необхідні корективи. Таким чином, покупці житла можуть бути більш схильні продовжувати пошуки й в кінцевому підсумку придбати будинок.

Багато ріелторів навчилися проводити віртуальні перегляди, а покупці — довіряти онлайн-переглядам житла, не виходячи з дому.

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Люди можуть знову повернутися до віддаленого формату роботи, що збільшить попит на просторе й заміське житло.

Навіть в умовах гострої нестачі житла, скорочення пропозицій може бути не настільки руйнівним, оскільки для сезону відпусток в зимові місяці характерне замороження ринку нерухомості. Очікується, що наступна хвиля активності припаде на весну.

Як Омісron вплинув на іпотечні ставки

Важливою змінною на ринку житла є процентні ставки по іпотеці. Низькі ставки за останній рік допомогли компенсувати різке зростання цін на житло, зробивши щомісячні платежі більш доступними. Очікувалося, що в майбутньому ставки зростуть. Проте побоювання, пов'язані з останнім варіантом COVID-19, можуть знизити показники.

Якщо ставки за іпотечними кредитами зростуть, це призведе до уповільнення попиту, тому що люди можуть виявитися не в змозі дозволити собі дорогі будинки, при високих іпотечних ставках.

Швидше за все, ставки в США не впадуть ще більше, оскільки уряд припиняє підтримку іпотечного ринку. Кредитори зазвичай об'єднують іпотечні кредити й продають їх інвесторам, щоб вивільнити грошові кошти для нових кредитів. Федеральний уряд купував велику кількість цих іпотечних облігацій. Але ці темпи будуть скорочуватися.

Інша проблема — висока інфляція. Зараз середня ставка по іпотеці склала понад 3%. Це набагато нижче рівня інфляції. Кредитори, ймовірно, захочуть отримати більший прибуток від своїх інвестицій. А це викличе підвищення ставок.

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На початку пандемії багато жителів великих міст переїхали у великі будинки в передмістях. Але з появою вакцин, зменшенням кількості госпіталізацій і смертності — деякі повернулися. Ціни здебільшого зросли, а орендна плата стрімко збільшується.

Неясно, чи може Омісron перешкодити цьому прогресу, знову зробивши густонаселені міські райони непривабливими.

Що стосується продажу, то більшість городян, які збиралися купити ще один будинок за містом, вже зробили це. Це означає, що новий ажіотаж на ринку нерухомості за межами міст малоймовірний.

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