Найуспішніший результат за 8 років: чим приваблює покупців ринок нерухомості Дубая

Фото: на частку покупців з країн СНД припадає 35-40% від загального обсягу продажів компанії Metropolitan Premium Properties (Pinterest)

Кількість продажів зросла на 38% у річному обчисленні порівняно з аналогічним періодом минулого року, а їх загальна вартість - на 63% протягом перших десяти місяців 2021 року.

Жовтень 2021 року став найуспішнішим місяцем на ринку нерухомості Дубая за останні 8 років. В цілому інвестори вклали 3,6 млрд доларів в результаті 5352 угод.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на ZAWYA.

Найвищі продажі з 2015 року

Земельний департамент Дубая поінформував, що загальний обсяг продажів з початку року досяг 48 млрд дол. (48 651 угод). Тобто число продажів зросло на 38% в річному численні в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а їх загальна вартість – на 63% протягом перших десяти місяців поточного року.

Вторинної або готової нерухомості в жовтні стосувалося 3219 угод (60%) на суму 2,4 мільярда дол. Проектів, що знаходяться на етапі будівництва — 2133 угоди на загальну суму 1,2 мільярда дол (40%). Це найвищі річні показники продажів в Дубаї з 2015 року.

Фото: Дубай (Pinterest)

За словами генерального директора Zoom Property Ати Шобейрі, в першому кварталі 2022 року можна очікувати значне збільшення обсягу продажів, оскільки ціни і попит на нерухомість ростуть як з боку кінцевих користувачів, так і з боку інвесторів.

Інвестори на мільйон

За даними Metropolitan Premium Properties, на частку покупців з країн СНД припадає 35-40% від загального обсягу продажів цієї компанії. 60% з них складають росіяни, 20% – українці, 10% – громадяни Казахстану і ще 10% – інших країн.

Пандемія помітно змінила ситуацію: клієнти стали більше купувати для себе. Такі угоди становлять 75-80%. На частку інвестицій залишилося тільки 20-25% придбань.

Покупці їдуть в Дубай за розвиненою інфраструктурою, високим рівнем життя і відсутністю податків для власників житла. У країні діють вигідні умови для перебування резидентів: уряд ОАЕ активно працює над просуванням програми інвестиційних віз, яка передбачає знаходження в країні від двох до десяти років в залежності від вартості житлової або комерційної нерухомості у власності.

Фото: виставка Експо-2020 (Pinterest)

Середня вартість житла, що купується клієнтами з Росії, України та Казахстану, варіюється в діапазоні від 700 тис.до 1,5 млн доларів.

На думку керівництва ОАЕ, місто вийшло на передній план з інвестицій, завдяки високому рівню вакцинації, ефективному управлінню під час пандемії, а також грандіозній події – Всесвітній виставці проектів та сталого розвитку Експо-2020, яка була перенесена на рік, стартувала в жовтні 2021 та триватиме шість місяців. Довіра інвесторів додатково підтримується завдяки новим міграційним законам.

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