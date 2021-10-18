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Реформа містобудування: в НАЗК розповіли про результати антикорупційної експертизи

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Понеділок 18 жовтня 2021 14:03
Реформа містобудування: в НАЗК розповіли про результати антикорупційної експертизи Фото: народний депутат Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Законопроект про реформу містобудування (№5655) пройшов антикорупційну експертизу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Проект враховує вимоги антикорупційної стратегії на 2021-2025 рр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олену Шуляк у Facebook.

Водночас на думку експертів НАЗК, законопроект містить низку недоліків, що несуть корупційні ризики й повинні бути виправлені до другого читання. Зокрема, за словами Шуляк, мова про:

  • Юридичну невизначеність статусу Містобудівної палати, безоплатність роботи у Містобудівній палаті та відсутність ефективних механізмів відповідальності.
  • Дискреційні повноваження посадових осіб при розгляді питання щодо призначення позапланової перевірки.
  • Невизначеність процедури та термінів реалізації рішень про демонтаж (знесення) об’єктів самочинного будівництва.
  • Підвищення ролі містобудівних умов та обмежень з одночасним зниженням контролю за дотриманням вимог законодавства при їхньому наданні.

Очікується, що недоліки виправлять при розгляді законопроекту до другого читання на профільному комітеті.

В інших статтях законопроекту, як зазначає Шуляк, корупційні ризики відсутні. Мова про:

  • Обов’язкове та постійне проведення моніторингу забудови органами місцевого самоврядування.
  • Державну реєстрацію права на виконання підготовчих та будівельних робіт з використанням автоматичних можливостей єдиної електронної системи у сфері будівництва, залучення нотаріусів та державних реєстраторів.
  • Участь при введенні в експлуатацію об’єктів будівництва незалежних юридичних осіб, що працюють у сфері містобудівного контролю.
  • Зміни вимог при проведенні експертизи проєктної документації на об’єкт будівництва.
  • Підходи до визначення самочинного будівництва.
  • Застосування страхових механізмів для зменшення ризиків при будівництві.
  • Використання запропонованої моделі щодо відповідальності при порушенні містобудівного законодавства.
  • Врегулювання питання з замовником щодо майнових авторських прав на проєктну документацію.
  • Механізм позбавлення сертифікатів відповідальних виконавців робіт у сфері архітектури.

Нагадаємо, в Україні стартувала реформа містобудування, в основі якої лежать законопроекти №№5655, 5656, 5877 про механізми зміни роботи на будівельному ринку, щоб зробити його максимально ефективним і без корупції. Цей проект закону парламент планує розглядати в другому читанні вже у листопаді-грудні 2021-го року.

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