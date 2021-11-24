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Повільне зростання цін та доступна іпотека: чим приваблює покупців вторинне житло

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Середа 24 листопада 2021 11:28
Повільне зростання цін та доступна іпотека: чим приваблює покупців вторинне житло Фото: розподіл попиту між первинним та вторинним ринками нерухомості змістився на користь готового житла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Леся Панченко

Оскільки житло на вторинному ринку в 2021 році дорожчало значно повільніше, його конкурентоспроможність помітно підвищилася.

У жовтні 2021 року медіанна ціна квартир на вторинному ринку в доларовому еквіваленті збільшилась на 2% в порівнянні з попереднім місяцем і склала 1295 дол/кв.м. В порівнянні з аналогічним періодом 2020 року ціни зросли на 11%.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на дані порталу Address.ua.

Ціни за кількістю кімнат

За кімнатністю ціни змінилися наступним чином:

  • 1-но кімнатні квартири зросли в ціні в порівнянні з минулим місяцем на 2,5% до 1543 дол/кв.м.
  • двокімнатні квартири залишились на рівні попереднього місяця –1246 дол/кв.м.
  • Вартість 3-х кімнатних квартир склала 1185 дол/кв.м., що на 2,4% більше, ніж у вересні.

Попит на двокімнатні квартири у жовтні 2021 р. був найвищим в порівнянні з іншими групами житла і склав 41% запитів до бази даних порталу. Однокімнатними квартирами цікавились 39% користувачів порталу. Трикімнатними квартирами – 19% користувачів, які шукають нерухомість для покупки.Повільне зростання цін та доступна іпотека: чим приваблює покупців вторинне житлоДжерело: Address.ua

Ціни на рівнем попиту

За рівнем попиту серед цінових сегментів у жовтні квартири розподілилися наступним чином:

  • На пешому місці квартири вартістю від 50 тис до 70 тис дол з часткою запитів 35%.
  • На другому місці – житло в діапазоні до 30 тис дол з часткою запитів 26%.
  • Третє місце – житло за ціною 30 000 - 50 000 дол. – 20% запитів.
  • Четверте місце – об’єкти від 70 000 дол і вище – 19% запитів.

При цьому найбільший попит у покупців був зосереджений в категорії квартир від 35 кв.м до 50 кв.м. Частка таких запитів до порталу Address.ua становить по 41% від загальної кількості. Квартири від 50 кв.м до 80 кв.м цікавлять 26% претендентів. 17% цікавляться квартирами до 35 кв.м. Відсоток запитів на квартири площею від 80 кв.м склав 16%.

Цінова динаміка залежно від району у жовтні була різноспрямованою – значне зростання показали Голосіївський, Святошинський та Шевченківський райони. Тоді як у Печерському, Подільському, Оболонському та Дніпровському районі медіані ціни знизилися на 10-16%.

У чому переваги вторинного житла

"У жовтні розподіл попиту між первинним та вторинним ринками нерухомості змістився на користь готового житла. Зумовлено це двома факторами. Перший фактор – різке зростання цін на "первинці" відлякувало частину покупців. Оскільки житло на вторинному ринку в 2021 році дорожчало значно повільніше, його конкурентоспроможність помітно підвищилася. Другий фактор – розвиток ринку іпотеки. У січні-вересні 2021 року було видано в 2,7 разів більше іпотечних кредитів, ніж за той же період 2020 р. При цьому 88% кредитів видаються саме на вторинне житло.

Загалом, як і в попередні місяці, основний попит на вторинному ринку сконцентрований у середньому ціновому сегменті, при цьому високим попитом користуються квартири в будинках 2015-2020 років.

За сукупністю факторів, на сьогоднішній день відсутні передумови для активного зростання попиту на вторинне житло, отже, в середньостроковій перспективі значного зростання цін на цьому ринку можна не очікувати", – прокоментував ситуацію Роман Герасимчук, директор City Development Solutions.

Раніше ми розповідали, хто може собі дозволити іпотечний кредит в Україні.

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