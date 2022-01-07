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Дешевше "двушки" на Троєщині: Ілон Маск живе у маленькому будинку-контейнері

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П'ятниця 07 січня 2022 16:23
Дешевше "двушки" на Троєщині: Ілон Маск живе у маленькому будинку-контейнері Фото: мільярдеру припав до душі стиль життя у скромному розбірному будинку-студії (businessinsider.com/Jorge Ramirez)
Автор: Світлана Голландс

Найбагатший житель Землі проживає в блочному будинку-контейнері, що більше нагадує пересувний кіоск, площею 37 кв.м (375 кв. футів). Оренда приміщення обходиться підкорювачу космосу 50 тис. доларів на рік.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty посиланням на The Richest.

За українськими мірками це, звичайно, солідно – на таких умовах у нас можна винайняти розкішну квартиру в центрі Києва. Або – додавши 3-5 тис. доларів – купити двокімнатну квартиру на Троєщині – житловому масиві на лівому березі столиці. А ось у США, щоб орендувати житло, наприклад, неподалік центру Манхеттена, треба викласти 120-180 тис. дол. на рік.

Як виглядає житло мультимільярдера

Після того як винахідник зі статком у 167 млрд доларів продав більшу частину своєї розкішної нерухомості, Маск вирішив жити у простому переносному блоковому котеджі, сконструйованому однією з компаній у Лас-Вегасі.

Насправді у квартирі-студії, де живе гендиректор Tesla та засновник SpaceX, є все необхідне для життя. Квартира включає спальню, ванну кімнату, вітальню, повністю обладнану кухню. Незважаючи на свої компактні розміри, будинок має повноцінні приміщення, де спокійно вбудовуються стандартна побутова техніка та меблі.

Крім того, цей маленький блочний котедж є енергоефективним і не потребує особливого обслуговування. Стіни виконані з бетону, сталі та ізоляційної піни, що робить споруду стійкою до впливу природних факторів. Незважаючи на зовнішню легкість та крихкість, конструкція досить міцна, щоб протистояти ураганним вітрам та снігопадам.

Варто зазначити, що мільярдеру припав до душі стиль життя в скромному розбірному будинку-студії – він повідомив, що найближчим часом не планує переїжджати звідси.Дешевше &quot;двушки&quot; на Троєщині: Ілон Маск живе у маленькому будинку-контейнеріФото: businessinsider.com

З "легкої руки" Маска є шанс вирішити світову житлову кризу

Згідно з звітом Business Insider, подібні котеджі є дуже перспективним проектом. Насамперед вони дуже економічні: значно скорочують час будівництва та трудовитрати. Скажімо, житло Маска було доставлено на місце на кузові напівпричепа і встановлено лише за годину.

Творець портативного будинку Галіано Тірамані зазначає, що його винахід може стати найшвидшим і найдешевшим рішенням світової житлової кризи. Першим таким продуктом стала збірна однокімнатна квартира розміром 6 на 6 метрів (20 на 20 футів), яка розгортається за принципом транспортного контейнера.Дешевше &quot;двушки&quot; на Троєщині: Ілон Маск живе у маленькому будинку-контейнеріФото: therichest.com

Мета компанії – різко знизити витрати на будівництво житлового будинку, зробивши його конструкцію доступною конвеєрному виробництву. У свою чергу, експерти ринку зазначають, що новаторська ідея має величезний потенціал: вона в найкоротші терміни може забезпечити житлом усіх, хто потребує, і допомогти мільйонам безпритульних. Вже зараз компанія отримала попередні замовлення на суму близько 1 млрд доларів, і біля 47 тисяч людей очікують на придбання власних портативних котеджів.

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