Чернишов розповів, як реформа містобудування спростить отримання дозвілу на будівництво

Єдина електронна система у сфері будівництва (ЄДЕССБ) на порталі "Дія" є головним інструментом реформи містобудування. Йдеться про те, що майже кожен етап будівництва тепер діджиталізований. Наразі до запуску готується послуга - автоматичне отримання дозволу на будівництво.

Про це пише РБК-Україна.REALTY з посиланням на заяву міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова під час Diia Summit.

"Минулого року ми презентували перші електронні будівельні послуги на порталі Дія. Зараз їх вже чотирнадцять. За цей час надано понад 56 тис. електронних послуг. І сьогодні ми робимо важливий крок у реформі. Запускаємо 15-ту послугу! Відтак, отримати дозвіл на будівництво на порталі "Дія" можна буде автоматично. Без втручання людського фактора", - підкреслив міністр Олексій Чернишов.

Зазначимо, у ЄДЕССБ наразі зареєстровано понад 620 тис. документів, понад 130 тис. об’єктів будівництва, 27 тис. користувачів. На порталі зафіксовано 1,1 млн унікальних відвідувачів.

Також Олексій Чернишов наголосив, що для подальшої автоматизації будівельних процесів було важливо ліквідувати корумповану ДАБІ (Державну архітектурну будівельну інспекцію). Та створити абсолютно новий орган - прозорий, діджиталізований, з новими принципами роботи. Без чиновників з минулого. Цей крок наблизив реформу містобудування до завершення.

"Ми створили абсолютно новий орган - зрозумілу та прозору ДІАМ - Державну інспекцію архітектури та містобудування. Вже на сьогодні результатом роботи нового органу є - відпрацювання звернень замовників протягом 24 годин, а рішень щодо прийняття в експлуатацію - протягом трьох днів! ДАБІ цей процес розтягувала на місяці", - зазначив очільник Мінрегіону.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив, що реформа галузі містобудування вийшла на фінішну пряму. Після прийняття ключових законопроєктів реформи в цілому галузь отримає низку змін, які докорінно змінять підходи систему.