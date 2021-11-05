Годинниковий музей у Альпах та найстаріший форт ОАЕ: шорт-ліст престижної архітектурної премії
Цьогоріч журі розглядатиме проекти, створені у період з 2019 по 2021 рік.
Всесвітній фестиваль архітектури 2021 оголосив шорт-ліст найкращих будівель і ландшафтних дизайнів з усього світу. До нього потрапили оригінальні проекти від архітектурних бюро з усіх куточків світу за два пандемічних роки.
Про це повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на CNN.
Всесвітній архітектурний фестиваль — це один із найпрестижніших заходів, присвячених архітектурі та розвитку проектів. Він проходить щороку та є однією з найвизначніших подій у світі архітектури. У 2020 році подію скасували через пандемію COVID 19, тому цьогоріч журі розглядатиме проекти, створені у період з 2019 по 2021 рік.
Список з 200 номінантів охоплює комерційні, житлові та культурні проекти. Зокрема, до нього потрапили великий виставковий центр китайської культури просто неба у Луаньчжоу та план збереження найстарішої будівлі Абу-Дабі (ОАЕ), форту Каср Аль-Хосн.Фото: Виставковий центр китайської культури в Ланьчжоу, Китай (CNN)
Фото:Департамент культури і туризму в Абу-Дабі, ОАЕ (CNN)
У список також увійшов відновлений зелений мангровий парк у китайському приморському місті Санья. Проект у віддалених швейцарських горах Юра — химерна спіраль із зеленою верхівкою, в якій розміщений сучасний музей компанії Audemars Piguet, що виробляє відомі годинники преміум-класу.
Фото: Музей-ательє Audemars Piguet в Ле Брасом, Швейцарія (CNN)Фото: Резиденція Маджара на острові Ормуз в Ірані (CNN)
У шорт-ліст WAF Awards 2021 потрапили також барвисті купольні туристичні резиденції Маджара на острові Ормуз, біля узбережжя Ірану. Мета творців цього проекту — архітектурного бюро ZAV Architects — об'єднати місцевих жителів та туристів, як у культурному, так і в економічному плані. Надати можливість представникам середнього класу знайти доступне житло, а туристам – зупинитися тут на ніч лише за 20 доларів.Фото: Музей геології Бухайса в Шарджі, ОАЕ (CNN)
Переможців фестивалю визначать в грудні. Понад 100 членів журі премії зберуться в Лісабоні (Португалія), щоб присудити нагороди в індивідуальних категоріях – і обрати один проект на номінацію "Найкраща будівля року у світі" (World Building of the Year).
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