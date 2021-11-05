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Годинниковий музей у Альпах та найстаріший форт ОАЕ: шорт-ліст престижної архітектурної премії

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П'ятниця 05 листопада 2021 17:17
Годинниковий музей у Альпах та найстаріший форт ОАЕ: шорт-ліст престижної архітектурної премії Список з 200 номінантів охоплює комерційні, житлові та культурні проекти (колаж РБК-Україна)
Автор: Ріана Абдулаєва

Цьогоріч журі розглядатиме проекти, створені у період з 2019 по 2021 рік.

Всесвітній фестиваль архітектури 2021 оголосив шорт-ліст найкращих будівель і ландшафтних дизайнів з усього світу. До нього потрапили оригінальні проекти від архітектурних бюро з усіх куточків світу за два пандемічних роки.

Про це повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на CNN.

Всесвітній архітектурний фестиваль — це один із найпрестижніших заходів, присвячених архітектурі та розвитку проектів. Він проходить щороку та є однією з найвизначніших подій у світі архітектури. У 2020 році подію скасували через пандемію COVID 19, тому цьогоріч журі розглядатиме проекти, створені у період з 2019 по 2021 рік.

Список з 200 номінантів охоплює комерційні, житлові та культурні проекти. Зокрема, до нього потрапили великий виставковий центр китайської культури просто неба у Луаньчжоу та план збереження найстарішої будівлі Абу-Дабі (ОАЕ), форту Каср Аль-Хосн.Годинниковий музей у Альпах та найстаріший форт ОАЕ: шорт-ліст престижної архітектурної преміїФото: Виставковий центр китайської культури в Ланьчжоу, Китай (CNN)
Годинниковий музей у Альпах та найстаріший форт ОАЕ: шорт-ліст престижної архітектурної преміїФото:Департамент культури і туризму в Абу-Дабі, ОАЕ (CNN)

У список також увійшов відновлений зелений мангровий парк у китайському приморському місті Санья. Проект у віддалених швейцарських горах Юра — химерна спіраль із зеленою верхівкою, в якій розміщений сучасний музей компанії Audemars Piguet, що виробляє відомі годинники преміум-класу.
Годинниковий музей у Альпах та найстаріший форт ОАЕ: шорт-ліст престижної архітектурної преміїФото: Музей-ательє Audemars Piguet в Ле Брасом, Швейцарія (CNN)Годинниковий музей у Альпах та найстаріший форт ОАЕ: шорт-ліст престижної архітектурної преміїФото: Резиденція Маджара на острові Ормуз в Ірані (CNN)


У шорт-ліст WAF Awards 2021 потрапили також барвисті купольні туристичні резиденції Маджара на острові Ормуз, біля узбережжя Ірану. Мета творців цього проекту — архітектурного бюро ZAV Architects — об'єднати місцевих жителів та туристів, як у культурному, так і в економічному плані. Надати можливість представникам середнього класу знайти доступне житло, а туристам – зупинитися тут на ніч лише за 20 доларів.Годинниковий музей у Альпах та найстаріший форт ОАЕ: шорт-ліст престижної архітектурної преміїФото: Музей геології Бухайса в Шарджі, ОАЕ (CNN)

Переможців фестивалю визначать в грудні. Понад 100 членів журі премії зберуться в Лісабоні (Португалія), щоб присудити нагороди в індивідуальних категоріях – і обрати один проект на номінацію "Найкраща будівля року у світі" (World Building of the Year).

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