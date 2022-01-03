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Найдорожча нерухомість 2021: розкішні будинки, ділянки на островах та пляжі світових селебріті

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Понеділок 03 січня 2022 15:23
Найдорожча нерухомість 2021: розкішні будинки, ділянки на островах та пляжі світових селебріті Фото: у 2021 році селебріті активно проводили операції з нерухомістю (AD)
Автор: Ріана Абдулаєва

Східне або західне узбережжя, внутрішні штати або острови — ринок нерухомості США, що належить світовим знаменитостям, процвітає цілий рік. Зірки продають свої старі будинки і скуповують нову нерухомість, часто не звертаючи уваги на цінники. У 2021 році селебріті активно проводили операції з нерухомістю: від вілл в стилі модерн в Беверлі-Хіллз — до приватного пляжу в Малібу.

РБК-Україна Realty з посиланням на AD згадує найдорожчі будинки і ділянки, куплені і продані знаменитостями протягом року.

Томмі Хілфігер

Модельєр Томмі Хілфігер та його дружина Ді Оклеппо оголосили про продаж свого будинку в Грінвічі, штат Коннектикут, в січні цього року за 45 мільйонів доларів. Оклеппо сказала, що будинок у європейському стилі був "у печальному стані", коли вони купили його за 31 мільйон доларів у 2010 році. Проте з продажу об'єкта вони отримали непоганий прибуток.Image may contain Grass Plant Outdoors Scenery Nature Landscape Park Lawn and CampusФото: AD

Еллен ДеДженерес і Порша Де Россі

Еллен ДеДженерес і Порша Де Россі відомі своєю любов'ю до розкішної нерухомості. 2021 рік не став винятком. У травні пара продала свій будинок в Беверлі-Хіллз площею 930 кв. м за 45 мільйонів доларів. Будинок був придбаний у Адама Левіна всього два роки тому за 42,5 мільйона доларів.Image may contain Resort Building Hotel Housing Villa House Pool and WaterФото: AD

Наприкінці літа ДеДженерес і Де Россі продали свою найдорожчу нерухомість за 55 мільйонів доларів — маєток в капсько-голландському стилі в Монтесіто, який вони придбали роком раніше за 49 мільйонів. На території площею 3 га красуються п'ять будівель, в тому числі головний будинок площею 840 кв.м та прибудова, спроектована відомим архітектором Томом Кундігом.

Бетт Мідлер

Колишній пентхаус Бетт Мідлер у Верхньому Іст-Сайді, розташований між внутрішнім двором й терасою, займає площу 930 кв.м — це безсумнівна розкіш за мірками Нью-Йорка. Артистка та її чоловік Мартін фон Хазельберг володіли квартирою з чотирма спальнями і шістьма ванними кімнатами протягом 25 років, а потім продали його за 45 мільйонів доларів, що на 5 мільйонів нижче запитуваної на початку ціни.a pink room with a green piano in it with a doorway leading to another room with blue and white striped walls

Фото: AD

Марк Цукерберг

У березні цього року Марк Цукерберг та його дружина Прісцилла Чан витратили 53 мільйони доларів на ділянку 240 га землі на гавайському острові Кауаї. Покупка стала доповненням до 280 га площ на Кауаї, які вони придбали в 2014 році за більш ніж 100 мільйонів доларів. Місцеві мешканці протестували проти володіння землею Цукербергом з моменту першої покупки, хоча пара стверджує, що вони прагнуть захистити місцеву дику природу і зберегти простір відкритим для публіки.Mark Zuckerberg, Priscilla Chan pick up 600 acres in HawaiiФото: New York Post

Каньє Вест

Не таємниця, що Каньє Вест — шанувальник крайнього мінімалізму, й будинок в Малібу, який він придбав у вересні цього року за 57 мільйонів доларів, ідеально йому підходить. Будинок площею 340 кв. м, спроектований Тадао Андо, всередині та зовні виконаний з бетону та скла, з чотирма спальнями та чотирма ванними кімнатами.a garden outside a window

Фото: AD

Скутер Браун

Менеджер поп-зірки Скутер Браун побив рекорд Брентвуда у вересні, придбавши сучасний фермерський будинок за 65 мільйонів доларів, що на сьогодні є найдорожчою угодою в районі західного Лос-Анджелеса. Простий дизайн будинку у формі квадрата, площею 1765 кв.м й природна колірна гамма дозволяють відчувати себе вільним у величезному просторі.Найдорожча нерухомість 2021: розкішні будинки, ділянки на островах та пляжі світових селебрітіФото: AD

The Weeknd

Серед найдорожчих угод у Лос-Анджелесі цього року — покупка канадським виконавцем The Weeknd сучасного особняка Bel Air за 70 мільйонів доларів. Маєток площею 3000 кв.м використовується максимально раціонально — в ньому є тренажерний зал, сауна, кінотеатр, два басейни й безліч інших зручностей. Перед тим, як музикант придбав будинок, там була проведена масштабна реконструкція, в результаті чого він був повністю модернізований з використанням мармуру й скляних панелей від підлоги до стелі, що забезпечують відчуття розкоші в приміщенні й на території. We dont know how The Weeknd plans to decorate his new pad but it came with this stylish orange living room.Фото: AD

Джефф Безос

В рамках досить загадкової позабіржової угоди засновник Amazon Джефф Безос та його партнер Лорен Санчес придбали в червні цього року 6 га землі на острові Мауї на Гаваях. Хоча офіційна ціна, яку Безос заплатив за нерухомість, невідома, місцеві експерти ринку оцінили її приблизно в 78 мільйонів доларів. Численні будівлі на цій землі, як повідомляється, включають головний будинок площею 420 кв. м та гостьовий будинок площею 160 кв. м — обидва в стилі Гавайських плантацій.Обои море, деревья, ветки, тропики, камни, скалы, побережье, Гавайи, прибой, США, солнечно, кусты, остров Мауи, рифы, Koki Beach картинки на рабочий стол, раздел пейзажи - скачатьФото: GoodFon

Кельвін Кляйн

Провівши 34 роки в будинку на Іст-Хемптоні, модний магнат Кельвін Кляйн в липні цього року продав ділянку площею 3 га за 85 мільйонів доларів, що на 81 мільйон більше, ніж він заплатив за це місце в 1987 році. Історичний маєток 19-го століття в Хемптоні, був спроектований тим самим архітектором, що і Gray Gardens. Продаж включав не тільки маєток з головним будинком, елінгом й басейном, побудованими Кляйнами, а й прилеглу ділянку землі.Хэмптонс - американский курорт Всего в двух часах езды от Нью-Йорка, на берегу Атлантического океана в деревушках… Hampton estates, Villa maria, Hamptons mansionФото: Pinterest

Раніше ми писали про 10 найоригінальніших готелів 2021 року, а такж описували найоригінальніші прибудови до житлових будинків за версією авторитетного жюрі.

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