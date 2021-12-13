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Что угрожает украинским торговым центрам: влияние пандемии и онлайн-торговли

Новина українською →
Понедельник 13 декабря 2021 18:14
Что угрожает украинским торговым центрам: влияние пандемии и онлайн-торговли Фото: в 2021 году в Украине открыло 5 новых масштабных ТРЦ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Леся Панченко

Со стороны про рынок ритейла и торговой недвижимости сейчас формируется устойчивое представление об "устаревании" традиционных форматов – ТРЦ, моллов и офлайн-магазинов и тотальный переход покупателей, а вслед за ними и ритейлеров, в онлай-формат – сайты, маркетплейсы, социальные сети и дарк-сторы. Однако реальная ситуация на рынке это не подтверждает. Цифры и факты свидетельствуют о том, что оба формата дополняют друг друга и останутся на рынке в постандемической реальности.

Об этом РБК-Украина Realty рассказал Максим Гаврюшин, операционный директор Budhouse Group и глава УСТЦ (Украинский совет торговых центров).

Торговые центры живут и развиваются

Украинский совет торговых центров (УСТЦ) провел опрос более 200 компаний и более 9000 магазинов относительно работы в пандемию, смены форматов и планов по дальнейшему развитию. Результаты показали, что формат ТРЦ и офлайн-магазинов востребован в Украине. А онлайн станет дополнительной частью офлайна. "Омниканальность – шаг, который предстоит совершить ритейлерам, чтобы оставаться на рынке".

Похожую ситуацию показывают и зарубежные исследования. Например, в США боле 35 тысяч моллов (702 млн. кв.м торговых площадей), в ЕС около 10 тысяч ТРЦ (210 млн. кв.м), в Украине 314 ТРЦ (5,7 млн. кв.м). В каждом из обозначенных регионов за 2020 год закрылось около 3-4% ТРЦ. Причем большая часть закрытий связанна с высокой конкуренцией и низкой востребованностью в своем регионе (в основном провинциальные ТЦ).Что угрожает украинским торговым центрам: влияние пандемии и онлайн-торговлиИсточник: УСТЦ

В Украине среди 10 закрытых ТРЦ – нет ни одного, расположенного в столице или городе-миллионнике и все они закрылись до начала жестких карантинных ограничений. Причиной, по словам Максима Гаврюшина, стала именно невостребованность на локальном рынке, а не Ковид, и не конкуренция с онлайн-продавцами.

При этом в 2021 году в Украине открыло 5 новых масштабных ТРЦ.

При этом, украинские ТРЦ гораздо быстрей, чем, например, европейские, сориентировались и предложили скидки на арендную плату для своих арендаторов на период карантинного "простоя". Сейчас, по мнению Максима Гаврюшина, правила игры всем понятны и обе стороны научились договариваться, чтоб "удерживаться на плаву" в период ограничений.Что угрожает украинским торговым центрам: влияние пандемии и онлайн-торговлиИсточник: УСТЦ

Ритейл приспосабливается и удерживает позиции

Специалисты утверждают, что системных проблем в ритейле, связанных с развитием онлайн-торговли и влиянием пандемии сегодня нет. Количество ритейлеров в США, открывающих свои магазины в ТРЦ в 2021 году, выросла на 66%. В настоящий момент, на каждую компанию, закрывающую магазин приходится 4,3 ритейлера – открывающих.

В Украине количество магазинов в ТРЦ за период пандемии увеличилось на 1014, что составило прирост в 13%. При этом, чтобы привлекать посетителей, ТРЦ вынуждены меняться – переформатировать концепцию, внутреннее наполнение и состав арендаторов.

Например, направление "одежда и обувь", которое составляет большую часть арендаторов ТРЦ – больше остальных ушло в онлайн. При этом хорошие показатели офлайн-присутствия и продаж демонстрируют супермаркеты, рестораны и специализированные магазины (товары для дома, дизайн, сувениры и т.д.). Соответственно, арендодатели торговых площадей меняют свой подход к набору ритейлеров.Что угрожает украинским торговым центрам: влияние пандемии и онлайн-торговлиИсточник: УСТЦ

Конкуренция – реальный вызов

По данным УСТЦ, за период пандемии частота и сумма покупок в онлайн не сильно изменились. Если до Ковида средняя сумма, которую тратил потребитель в онлайн-магазине составляла 2012 грн, то сегодня этот показатель – 2228 грн.

Покупки в соцсетях до пандемии составляли 13%, сейчас – 19%.

Количество покупателей, которые предпочитают выбирать и делать покупки в онлайн-каналах и офлайн-каналах за два пандемических года уменьшилось всего на 2%. Настолько же увеличилось количество людей, которые выбирают покупки онлайн, а покупают в "физических" магазинах.Что угрожает украинским торговым центрам: влияние пандемии и онлайн-торговлиИсточник: УСТЦ

По словам Максима Гаврюшина, в ближайшее время торговым центрам в Украине не угрожает ничего, кроме них самих. Т.е. только конкуренция на рынке может привести к снижению показателей и закрытию объекта. Онлайн-торговля и пандемия такими факторами не являются.

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