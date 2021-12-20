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Судьба долгостроев: чего ожидать инвесторам

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Понедельник 20 декабря 2021 21:10
Судьба долгостроев: чего ожидать инвесторам Фото: все областные госадминистрации должны разместить перечень "долгостроев" (MyKyiv)
Автор: Риана Абдулаева

В Украине проведут инвентаризацию "долгостроев". Правительство утвердило Порядок формирования перечня объектов жилищного строительства, которые не приняты в эксплуатацию.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на публикацию в Facebook народного депутата, заместителя председателя Комитета ВРУ по вопросам регионального развития и градостроительства Елены Шуляк.

По распоряжению правительства все областные госадминистрации должны в течение десяти дней разместить на официальных веб-страницах объявления о формировании перечня "долгостроев". Отчет должны сформировать не позднее, чем за пять месяцев и передать в Минрегион. За каждым из объектов будет закреплено инвентаризационное дело.Львовская площадь в Киеве: долгострои и атмосфера старого города. Читайте на UKR.NETФото: Укрнет

В перечень включены:

  • все недостроенные жилые дома от пяти и более этажей;

  • здания, которые проекту/договору должны были принять в эксплуатацию как минимум два года назад;

  • объекты, на которых более двух последних лет строительство не ведется.

Изучение этих данных поможет принимать дальнейшие решения относительно пострадавших инвесторов, вложивших деньги в строительство жилья, и тех, что остались без квартир.

Также напомним, по статье 16 Закона Украины "О местных государственных администрациях", четко определена ответственность местных государственных администраций относительно осуществления на соответствующих территориях государственного контроля за соблюдением договорных обязательств застройщиками, деятельность которых связана с привлечением средств физических лиц в строительство многоквартирных жилых домов.

Ранее мы писали о ситуацию на рынке недвижимости Киева и пригорода под конец года.

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